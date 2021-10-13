炒空心菜一下鍋就變黑？內行「2撇步」嫩又綠：絕不失敗
往往我們在家下廚的時候，總會想來一道炒青菜，簡單好料理，成為不少家庭每晚的菜餚之一，但炒青菜種類百百種，看似作法簡單，想要炒出翠綠鮮甜的模樣，可還真的沒這麼容易。例如一下鍋就容易發黑的空心菜、地瓜葉、高麗菜等等。對此，就有網友分享自己炒空心菜的成品，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 10:26:21
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「今天朋友在問我為什麼你炒的空心菜不會變黑？我告訴她我的作法，大火把油燒滾時，一邊倒點水、一邊丟空心菜入鍋，接著快速翻炒，調味起鍋就可以了，不管上桌多久顏色依舊翠綠不會變黑」。
貼文一出，網友紛紛回應「哇！真的很翠綠欸」、「原來我都用錯方法啊.....難怪我炒出來都會有一個土味，而且顏色也很暗沈」、「每次都沒有加水，炒出來黑嚕嚕」、「用熱水有穿透力，青菜會翠綠好吃」、「青菜下了之後倒水就不會噴油，又能軟根，很棒的做法」。
另外，也有不少網友透露「水加完之後，起鍋前加一些米酒，也能讓菜保持翠綠」、「水的用處是可以讓葉軟爛一些，米酒可以讓他翠綠，我兩種都加」、「不加水也可以啦，加一點米酒，炒出來也是翠綠好吃」。（編輯：張嘉哲）