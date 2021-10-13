白飯煮完「底部硬掉」！烹煮時間曝 網嚇：到底用啥煮的
白米飯是台灣民眾最大宗的主食之一，也是許多家庭每日必備的餐桌品項。對此，就有網友好奇，他在家煮的白飯，等到冷後底下卻是硬的，因此發文問「請問這樣該丟掉，還是有其他方式？」沒想到貼文一出，網友對於烹煮時間相當驚訝，不禁直呼「到底用什麼煮的？」
編輯中心/綜合報導
2021-10-13 23:39:46
原PO在《家常菜》表示，自己在家煮的白飯，煮了10個小時，等到冷卻後底下竟是硬的，因此發文求救「請問這樣該丟掉？還是怎麼可以煮的方式？拜託各位請教我」。
貼文曝光後，多數網友對於「白飯煮了10小時」感到十分震驚，紛紛留言回應，「10小時？好驚人的時間喔」、「白飯煮10個小時？用打火機？」、「到底是用什麼煮的」、「沒聽過煮個飯還要花10小時唉」、「煮10小時！包括劈柴生火嗎？」、「10小時是保溫吧？如果是煮飯也太扯」。
此外，也有不少人認為應該是原PO的鍋子壞了，「不管是電子鍋，還是傳統電鍋 ，就是鍋子壞了！」、「有時候可能是電鍋的問題呦，溫度過高導致，送修看看」、「電鍋有問題，不會煮這麼久」、「太誇張，煮10小時，電鍋壞了吧！一般正常是水放太少了就會這樣」。（編輯：許智超）