一堆人瘋露營「到底好玩在哪」？網抖3致命缺點：很可怕
台灣露營的文化早已興盛許久，但你是否發現，最近身邊不少朋友以前都沒有在露營的習慣，現在出遊卻非常喜歡選擇去露營呢？對此，就有網友好奇「露營到底好玩在哪」，貼文一出，就有苦主抖出2缺點，直呼「很慘」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 10:51:18
該名網友在PTT以「都有去露營過嗎？」為題發文，表示前陣子露營很像很紅，但自己到現在都還沒有去露營過，沒辦法體驗露營的樂趣，因此好奇發問「大家都有露營過嗎？都在做什麼？真的很好玩嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「半個月前去了人生第一次，痛苦與快樂並存的活動，好處是放鬆，聊天喝酒，人多真的好玩，我們大概20幾個人，煮飯很熱鬧，互相串門子看看煮了甚麼」、「我負責出錢買裝備、整理裝備食材、開車和搭收帳篷，太太跟兩個小朋友玩得很開心」、「要住的舒服，不會被熱醒，吃好喝好，的確要花很多錢」、「小孩才好玩，大人累慘又睡不好」。
不過，也有苦主點出3項致命缺點，分別是「睡不好，早上被熱醒」、「蚊蟲多」和「遇到小孩子吵鬧很崩潰」，「一早會被熱醒，搭收帳篷有點累，要準備不少東西」、「會有蚊子很可怕」、「睡不好，太陽會逼你七點起床」、「累的要死還有一堆蚊子」、「夏天露營超熱」、「難睡、上廁所不便，帳棚四周又吵，印象很糟」、「小孩比蟲多，去過一次就不想去」、「一早都被小孩吵醒，在那邊叫來叫去沒教養」。（編輯：郭佩蓉）