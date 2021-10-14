動滋券抽出來不爽了！網炸鍋「抽到不想領」 原因眾認同
因應國內疫情衝擊經濟，除了行政院推出的振興五倍券，各部會也配合行政院振興政策，推出加碼券，這週已經陸續開出首波國旅券、i原券、藝fun券的中獎名單。而今（14）上午10時，教育部體育署推出的動滋券也已經開出中獎號，但卻引來網友崩潰，原因曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 11:52:41
今天第1階段抽籤，體育署邀請副署長林哲宏、中華職棒秘書長楊清瓏、東京奧運鞍馬銀牌「鞍馬王子」李智凱，自樂透機內00到99共100個數字抽出幸運得主，首波抽出號碼身分證末2碼為97、13、19、55、71、93，以及末3碼為381、734、644、453、985，共有50萬103名幸運得主，中籤者將於今天下午5時起收到中籤簡訊通知。
不過在獎號公布之後，在PTT引起討論「什麼鬼啊＝＝有些號碼一直重複是怎樣」、「97已經在國旅券、農遊券都中，動滋券又中，是要抽什麼」、「重複率好像有點高，看來要涼了」、「這機率分佈不對啊.....一直重複」、「前面32也重複，97也一直重複，是怎樣」。
另外，也有不少人透露「有抽中，但根本不知道要怎用，不能買運動用品了＝＝」、「這張應該是目前最不好用的....說要振興經濟為啥不能買運動用品」、「97路過，寧願領國旅，動滋不能買運動用品，先淘汰」、「動滋去年被拿來買運動，買到今年不能買，結果變成抽到的人不知道要幹嘛」、「97先領國旅+1，沒在運動的人，又不能買運動用品」。
事實上，《NOWnews》先前也曾經報導「今年動滋券2.0不能買『體育用品』！鄉民愣：勾了才發現」，內文提到，不少人都未搞清楚動滋券使用規則，勾選才發現，原來今年的動滋券不能再購買體育用品，根據公告，動滋券2.0僅能使用於「運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事等」，使用範圍不再涵蓋購買運動彩券及體育用品等。（編輯：張嘉哲）