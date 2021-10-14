東南亞泡麵怎買內行？老饕曝「3大王者」：配半熟蛋超讚
市面上的泡麵品牌、口味相當多元，除了常見的台灣經典款泡麵，也有各國風味的泡麵，讓消費者有更多選擇；其中，東南亞泡麵因為價格便宜、口味多樣，擄獲不少老饕的味蕾，對此，就有網友好奇，「東南亞泡麵怎麼買才內行」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 15:44:47
該名網友在PTT以「外國泡麵推薦」為題發文，表示家裡買了一斤白米，怕吃到膩，所以想囤點泡麵。正好原PO家附近開了不少東南亞商店，他也想說可以換換口味。
原PO接著說，「進去看到一堆泡麵8-13元都有，種類太多不知怎麼選，也沒有東南亞朋友」，因此在文末發問「有沒有推薦的？整箱買會更便宜嗎？也有考慮買魚罐頭」。
貼文一出，掀起熱議，不少網友紛紛推薦心目中最好吃的東南亞泡麵，「泰國mama綠咖哩，很好吃不過會辣喔」、「喜歡泰國MAMA特級酸辣麵」、「印尼炒麵（營多麵），MyKuali檳城白咖哩」、「檳城白咖哩，超好吃」、「mama綠咖哩讚啦」、「印尼炒麵我都配半熟蛋吃，超讚」、「益福白咖哩」。
另外，也有網友表示，「某超市有賣一個越南牌子KOOL的螃蟹鹹蛋黃拌麵，超好吃！不過去東南亞超市買會便宜更多，推薦！有辣跟不辣，袋裝與杯裝」、「拌麵比湯麵好吃，有種黑色包裝上面寫hype abis的超辣超好吃」。（編輯：郭佩蓉）