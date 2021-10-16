早餐店奶茶每喝就拉？營養師曝「2大原因」：女生更恐怖
台灣早餐選擇多元，但不論是西式還是中式的早餐，不少人都要加上一杯大冰奶！但愛喝早餐店大冰奶的你，肯定都有過喝完立刻跑廁所拉肚子的經驗，而究竟這是什麼原因造成？營養師宋明樺就在節目中透露，應該是與「冰塊不潔受到大腸桿菌汙染」以及「對於奶精內成分過敏所導致」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 10:41:27
日前《醫師好辣》節目播出時，談論到早餐店大冰奶傳說，藝人紛紛回憶起自己喝大冰奶的經驗，有人是吃完早餐不管喝什麼飲品，都會跑廁所；有人則是只要喝早餐店大冰奶，肚子就會絞痛拉肚子，因此通常只會選擇鮮奶茶等等。
對此，營養師宋明樺也解答，確實有些因素可能會導致腹瀉，第一就是冰塊不夠乾淨，受大腸桿菌汙染，尤其加在含糖奶茶中大腸桿菌滋生得更快，很多女生到早餐店買一杯大冰奶，就從早上喝到中午，細菌數量變更多，當然會容易腹瀉。
另外，則是與「奶精」有關，其為植物油加上酪蛋白與香料製成，很多人可能對其中的「油」產生反應，但自己卻不自知；至於喝鮮奶茶也是會腹瀉的人，單純就是「乳糖不耐症」，很多的因素都會造成腹瀉問題，而即便早餐店大冰奶有這樣的傳說，也千萬不要想靠大冰奶來排便瘦身，因為頂多只是排宿便跟脫水，完全無助於減肥，民眾不要亂嘗試。（編輯：張嘉哲）