美加傳教士團體17人遭擄　海地政府再添危機

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包括傳教士、他們的家人和職員在內的17人1天前參訪孤兒院結束後，在回程途中遭綁架，民間團體今天呼籲涉案幫派立刻放人。
總部位於太子港（Port-au-Prince）的人權分析及研究中心（Center for Analysis and Research in Human Rights）主任季恩（Gedeon Jean）表示：「我們呼籲釋放肉票，無論他們是美國公民或其他國籍。」他表示，目前的情況「有損人的尊嚴」。
海地一名安全消息人士向法新社表示，這個包括孩童和一名加拿大人在內的傳教士團體當時分乘數輛車，在首都以東約30公里處遭一個犯罪幫派攔下。
「華盛頓郵報」報導，這場擄人行動展開之際，傳教士團體的其中一人還在通訊軟體WhatsApp群組張貼絕望的求助訊息：「請為我們祈禱！我們被擄為人質，他們綁走了我們司機。祈禱…我們不知道會被帶往何處。」
總部位於俄亥俄州的「基督教援助服務」（Christian Aid Ministries）表示，這群由16名美國公民和1名加拿大人組成的團體包括5名男性、7名女性和5名孩童。
一名海地安全消息人士匿名透露，據說綁架他們的是武裝幫派400 Mawozo，數月來出沒於太子港及多明尼加邊境之間，綁票又行搶。
季恩表示，在首都太子港及各省城市附近，「警方已無法與武裝幫派抗衡，他們的組織日益壯大而且控制愈來愈多的區域」。
惡名昭彰的400 Mawozo在海地犯下的綁架案，累計今年前3個月超過600件，去年同期則是231件，驟增程度令人咋舌。
美國國務院並未針對這起綁架案提供細節，國務院發言人僅表示：「海外美國公民的福祉與安全是國務院最優先的考量之一。」
「我們知悉這些報導，目前沒有額外消息可以奉告。」鑑於綁架事件極為敏感，官員對這類事件通常守口如瓶。
國務院8月間曾因海地「綁架、犯罪、內亂和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）」，發出「第4級：請勿前往」的警告。警告中指出：「綁架事件非常普遍，受害者經常包括美國公民。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101018