掉髮怎麼辦？３型態各不同！醫：９成有解，盡早救醫別亂來。

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我的掉髮是正常的嗎？
曾奕騰醫師表示，毛囊的生命會有個週期，一般而言每人每日大約會掉落約100~150根頭髮以內，因此發現枕邊、浴室排水孔有頭髮不必太緊張，若懷疑自己有掉髮情況，可多留意細數掉落數量，但若數量過多就建議盡早就醫為佳。
掉髮盡早檢查別亂來，３型態成因、改善各不同！
曾奕騰醫師指出，落髮常見可分成型態型落髮、局部型落髮、休止期落髮三種，其中以型態型落髮最為常見。型態型落髮約占男性落髮原因９成，女性則至少５成，患者落髮有固定型態、進程的落髮，最常見如俗稱的「雄性禿」，一般會從髮際線左右兩側開始，其後是中間、頭頂，最後形成所謂的地中海落髮。女性的雄性禿有別於男性，常見從頭頂、中間開始稀疏，慢慢向外擴展。型態型落髮、雄性禿常會讓人誤解為雄性荷爾蒙過高或異常所引起，事實上最主要的影響因素為基因遺傳，使得毛囊對雄性荷爾蒙接受度高，進而容易萎縮、退化所致。
局部型落髮，常見明顯掉一塊頭髮、圓形禿、鬼剃頭等，這類型的原因也相較型態型落髮來得多，例如皮膚炎、感染、疾病、自體免疫疾病等。至於休止期落髮也算常見，其通常範圍較廣，不像前兩者有固定範圍，主要原因包括生活壓力、不當減重、營養不良、重大疾病、疾病治療等，常會發現患者普遍會有缺乏鋅的情況。
淋雨、戴帽子等行為會掉髮嗎？
許多民眾也會口耳相傳，生活中哪些事情可能造成掉髮，例如淋雨、太長戴帽子會容易掉頭髮，對此曾奕騰醫師表示雨即便是酸性，但要酸到讓人落髮還不至於。常常戴帽子則有可能因為悶熱引起毛囊炎，進而出現掉髮的情況，但並非直接關係。因此相較之下會建議多留意帽子通風及清洗，並注意日常其他的外在因素，像是近年來蓮蓬頭流行使用較強的水柱，就有可能造成拉扯、物理性外傷。
掉髮問題９成有救，把握黃金時間是關鍵！
在落髮的改善及治療方面，曾奕騰醫師表示，除了避免如前述營養不良、生活壓力等相關風險因子造成休止期落髮外，雄性禿等型態型落髮主要會以外用藥水及口服藥物為主。局部型落髮，如常見的圓禿，則以注射類固醇為主要第一線治療方式，後線則多以外用藥水進行治療。
曾奕騰醫師表示，大多數的落髮都救得回來，約占９成，最關鍵的就是時間，越早發現，毛囊的健康狀況越為穩定，治療效果自然也會越好。
不過落髮也會有救不回來的情況，多在於發現掉髮卻遲未進行正規治療或改善，甚至使用偏方。這些情形不僅可能錯過黃金治療時間，亦可能造成更多無法預期的後果。
曾奕騰醫師舉例，不少民眾遇到有落髮情況時，常會認為小事，會先以補充營養、或塗抹生薑水、按摩、生髮洗髮乳等方式常試自救，這些方法即便有用、即便不是偏方但效果皆有限，若為偏方則還需承擔可能的風險。以補充營養來說，掉髮的原因就未必是營養缺乏，醫師也曾遇過自行塗抹生薑水的患者，對該患者頭皮太過刺激，反而造成發炎，落髮更嚴重的情況。建議民眾若懷疑有落髮情形，盡早檢查為佳，找出真正的原因，以利對症治療。