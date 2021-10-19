全聯馬鈴薯一切驚見「隱藏芝麻餡」！內行揭真相：很正常

馬鈴薯具有豐富營養價值和藥用價值，不少主婦會將它加入料理之中，不過近日有網友發文表示，他買馬鈴薯回家後，切開竟發現中央有黑色色塊，令他感到相當困惑，也讓網友們笑稱是「隱藏版芝麻餡」，對此有專業網友現身解釋：「這其實沒事，會黑心是因為冷藏時溫度過低產生的化學反應。」





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該名網友17日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼文，他表示剛剛買馬鈴薯回家，為了備料切開後，竟發現切面中央有黑色色塊，讓他疑惑發問：「兩顆馬鈴薯有包餡？這是什麼？」





▲有網友笑稱馬鈴薯中央呈現黑色，像「隱藏版芝麻餡」。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）

貼文一出，不少網友笑翻留言，「芝麻口味的，拿回去退」、「原來馬鈴薯也會有出現高級的松露」、「隱藏版芝麻餡」、「這是一個有故事的馬鈴薯」、「這是新品種，芝麻馬鈴薯」、「莫名戳中笑點」、「新口味包芝麻的」、「剛剛還以為你買芝麻口味狀元糕」。





也有專業網友出面解答，「爬文說沒有壞，是缺氧，只會影響口感」、「這可以吃只是口感不好而已！因為溫差造成的」、「菜市場買的也會，我都直接黑色的削除，留正常的」、「這其實沒事，會黑心是因為冷藏時溫度過低產生的化學反應」、「煮熟後夾住黑色的地方輕輕拉就拔掉了」。





事實上，農委會在104年就指出，馬鈴薯塊莖中央為黑色或空心狀態為生理障礙，主因是在儲藏過程中缺氧、溫度過高或過低等，此現象無毒性，僅影響口感，可切除後再食用。 （編輯：賴禹妡）



