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特企／生洋網路歡慶20週年　未來持續大膽跨越、創新求變

▲生洋網路廣告事業群副總經理林群森(左)及生洋網路總經理許植勝(右)。（圖／經理人提供）
▲生洋網路廣告事業群副總經理林群森(左)及生洋網路總經理許植勝(右)。（圖／經理人提供）

本報訊

2021-10-20 11:14:35

生洋網路成立於2001年，在數位廣告領域深耕超過20年，是目前全國唯一獲得Yahoo、Google、FB、LINE及Popin等五大媒體認證的廠商，一路見證了台灣從家庭網路普及率僅18.2％，到如今上網人口突破2100萬，期間更歷經網路泡沫、全球金融危機，到近年的美中貿易戰、COVID-19疫情等衝擊，卻始終伴隨著台灣企業成長、茁壯。

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在瞬息萬變的現實世界裡，人心似水，要抓住消費者的心談何容易，正因為如此，市場總少不了行銷專家穿針引線其中。20年來，生洋網路協助過數萬家企業，助台灣企業在茫茫網海中奮力突圍，生洋網路廣告事業副總經理林群森受訪時，欣慰地表示：「生洋網路可說是跟著台灣數位媒體一路演進，只因堅持要扮演好『可靠』的數位專家的角色，一路陪客戶成長，未來希望能協助台灣的數位水平達到世界一流。」

談起生洋網路20週年，林群森回憶起公司屹立不搖的關鍵，直言：「我們除了一些大品牌客戶，也服務很大一部分的中小企業客戶，因為遍布產業極廣，所以一直思考讓服務更多元。在生洋『創新求變』的DNA，以及『提供客戶更有效的行銷方案』的使命下，我們從文字、圖像、影音，一路鑽研到社群媒體、網紅等行銷平台，最後建立起課程、內容、廣告、電商等四大服務模組，是相當完整的服務結構。」

「我們希望透過客戶定期上課回訓的方式，提供市場上最新技術及訊息，降低資訊落差。在內容上，我們會根據客戶所處不同階段，幫他們找到具差異化又最合適的定位，把品牌的價值和優勢講清楚，接著用合適管道推廣出去，最後再搭配電商代營運的方式，協助客戶獲利。」他進一步說明。

隨著服務不斷擴大，生洋網路近年觸角逐漸向外延伸，也陸續開創自有品牌，對此，生洋網路總經理許植勝指出：「生洋的內部創業機制是只要同事發現新市場、新趨勢都可以提出，以提供客戶更有效的行銷方案為使命，讓同仁勇於創新求變、跳脫舒適圈，經公司評估可行，會先以專案做嘗試，如果順利，後續將進而衍生為新事業體。生洋核心價值為『大膽跨越，洞見未來』接下來生洋網路除了持續優化、創新內部機制之外，也將以集團形式擴大事業版圖，打造未來20年穩健的事業群。」

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