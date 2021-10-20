想娶烏克蘭老婆？台男「打破迷思」抱得美人歸：別鬧笑話

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接著原PO便以個人經驗，一一「破解」網路上關於烏克蘭的迷思：
關於【烏克蘭男女比例嚴重失衡】
原PO指出，蘇聯解體後，烏克蘭人口的確是負成長，但是男女差距主要顯示在55歲以上，跟年輕世代、35歲以下的幾乎沒有關係。網路上所謂的男女比例失衡真的聽聽就好，很容易鬧出笑話，切勿當真。烏克蘭沒有重男輕女的文化，生男生女都一樣，沒有亞洲以男為尊的文化糟粕。
關於【烏克蘭是鳥不拉屎的小國家】
原PO表示，地理上烏克蘭是歐洲國土面積第二大國，相當於台灣的14倍大，且連接黑海，屬戰略地理上的要地。在歷史上，烏克蘭屬於兵家必爭之地，烏克蘭女性在歐洲本身就非常的搶手，原PO不少烏克蘭的大學同學就是嫁去波蘭、德國、英、法等地。
關於【男性的酗酒問題】
原PO提到烏克蘭是個糧食超級高產的國家，保存糧食的方式最簡單的方法就是做成酒精，酒精在烏克蘭非常非常便宜，所以酗酒問題確實很嚴重。娶烏克蘭美女也要有會喝酒的準備，通常第一次見父母就是先跟她老爸喝，老爸喝完再跟她兄弟輪番喝，喝到你吐得昏天暗地。
關於【貴族孤兒院與單親補助】
原PO直言與老婆查了許多資料，皆查無此類機構。這類機構需要耗費巨量的社會資源，對於一個經濟下跌而且正在戰爭中的國家實屬不可能。補助金的部分，政府的確會給予單親媽媽補助金，每個月可以領取約2000台幣，直到小孩6歲，但是需要滿足相當多的條件，申請有難度。
關於【烏克蘭女生都很Easy】
原PO認為，烏克蘭女生沒有那麼多玩咖，大部分都很潔身自愛，原PO強調在自己學校觀察到的亞洲人跟烏克蘭女生交往的比例大概是百分之三，畢竟亞洲男生在烏克蘭女生心中其實也沒有什麼優勢。建議大家，「不要道聽塗說，到處搭訕女生，鬧出國際笑話就不好了」。
關於【花錢買烏克蘭老婆】
原PO指出事情絕對沒有想的那麼簡單，問問自己能夠為了對方，放下手邊的一切事情去到烏克蘭半年，專門只搞結婚登記嗎？這段時間基本上就是一直跑台灣與烏克蘭的政府單位，收集各種文件，還要交給政府交往過程與證明。有辦法說服對方來台灣這個小國家嗎？歐洲是人家成長生活的地方，突然遷徙到台灣，沒有認識的人、朋友，生活會發生重大改變，而且需要重新學習語言，不然難以跟社會接軌。異國戀的門檻其實非常高，不是一般人能夠想像的。
很有說服力的心得分享文，讓網友紛紛在底下留言回覆說「寫得很細心～謝謝分享」、「推這篇！比某篇三觀正常多了，感謝原po破解流言，也恭喜原po結婚」、「老婆好正我的天！恭喜」。（編輯：倪浩軒）