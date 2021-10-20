當客服薪水高卻想離職！女曝「暗黑經歷」：都快去看醫生
出社會工作後，雖然多數人最看重薪水高低，但其實心裡、身體的健康也十分重要。就有位從事客服的女網友訴說工作時的「暗黑經歷」，心靈更快崩潰到要看醫生，過程曝光也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 17:37:22
原PO在論壇Dcard上發文提到「目前從事電信業客服，薪水大約5萬，但每天壓力大到受不了，又要承受一堆負面情緒，一堆打來發神經、直接問候祖先的客人，還有超大的業績壓力」。
原PO也提到，目前已經做這行3年了，但也開始感覺到「情緒快崩潰，再做下去感覺就要躁鬱症跟人格分裂了」。雖然她每天都想離職，但就是因為這份薪水一直走不了，「想問各位如果是你們會怎麼選擇呢？繼續待著忍耐但可能會因此要看醫生，還是勇敢離職找其他適合自己的工作？」
不少網友看完後也紛紛建議「其實妳遇到的問題每份工作都有吧？再加上這份薪水跟工作環境來說真的是不錯了，找方法去排解工作壓力跟情緒就好」、「工作的累、情緒留在工作時間，不要休息的時候還在想」、「我前份工作也大概5萬左右，年終獎金及其他福利也都很好，但到後期真的覺得自己的心生病了，每天起床上班都很沒動力，有家人朋友打來關心都會不小心哭出來，後來是告訴自己快樂是一種選擇，有錢也買不到快樂，毅然決然離職了」、「客人怎麼樣我都可以接受，就是不喜歡業績強迫，我是剛進一年多也想來年後轉職的菜鳥客服」。（編輯：潘毅）