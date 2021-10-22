房市／小坪數、低總價特殊格局夯？專家：需評估生活需求
許多小資購屋族不堪負荷日益攀高的房價，不得不選擇小坪數戶型，許多建商因此推出小宅吸引買氣。不過，為了壓低總價而規劃的小坪數格局，常出現「特殊」的規劃配置，例如只有單口的瓦斯爐、廚房沒有空間放冰箱、陽台塞不進正常尺寸的洗衣機等；專家提醒，買方賞屋需特別留意，並評估是否符合實際生活需求。
生活消費中心/綜合報導
2021-10-22 18:30:00
信義房屋安南安中店店長陳政光表示，多數購屋族還是有總價考量，但因成本提高，只好拉高單價但壓低總價，方法就是將坪數盡量縮小，例如過去台南的2房多規劃室內18、19坪，現在卻屢見13坪左右的配置；也因坪數縮小，許多原本被認為「必須」或是「常態」的空間或設備，也得有所調整，例如雙口的瓦斯爐變成單口，一般常見90公分的烘碗機，長度折半，又或是取消餐廳空間，只保留客廳等。
信義房屋文心中清店店長謝明哲則表示，室內空間縮水，購屋族要特別注意「廚房放不放得下冰箱、電器櫃」的問題，主要是許多樣品屋只擺放家具，但不會將日常所需的家電用品全都擺放出來，導致賞屋時容易忽略。舉例來說，許多小宅廚房小，甚至與客廳連接在一起，並未規劃專門擺放冰箱的空間，入住後，只好把冰箱放在電視旁邊，室內整體空間感難免受影響。
此外，謝明哲也觀察到，許多1房1廳或2房的物件，礙於空間限制，只規劃一個陽台，但若陽台配置在客廳旁，雖是一般認為的前陽台，但這個陽台還必須兼做工作陽台，擺放洗衣機、晾衣服，買方也要先評估能不能接受。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡總結，小坪數房屋因為空間已經偏小，格局更要方正，以免形成太多走道或畸零空間；其次，許多樣品屋會訂製服和小宅的家具，賞屋時最好攜帶捲尺，測量床、櫃子、廚房、陽台等空間，是否能擺得下正常規格的生活必需家具、家電；第三，小坪數格局通常也是單面採光，更要注意通風及光線是否充足。