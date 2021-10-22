冬天買雞肉比夏天還貴？媽曝「真實理由」臉綠：老闆說的

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO緊接著說，她當下就問老闆「為什麼」，豈料老闆則回答「因為冬天很多人會煮雞湯，而夏天相對天氣較熱，就懶得煮，都吃外食居多」，聽完理由後，原PO秒愣住，不禁在文末直呼「天啊，這也是理由嗎」？
貼文一出，有些網友認為，「我只覺得任何東西都越來越貴」、「萬物齊漲就是薪水永遠不會漲」、「漲價是事實，理由就不知道了，但雞肉已經漲了又漲...」、「時價，跟蔬菜一樣就對了？」、「生意人都騙人嘴，什麼都是理由」、「夏天買也沒比較便宜」、「老闆想賣高價，什麼都掰的出來」。
但也有許多網友表示，「價格本來就跟供需有關係啊」、「需大於供本來價格就會上漲的，經濟學」、「需多於供當然就比較貴啊」、「漲價是正常的，飼料、原物料、運費都漲價，就轉嫁到消費者了」、「市場供需本來就會影響價格，覺得價格應該永遠便宜的才是真的奇怪的想法吧」、「這是真的，冬天吃補的需求增加，就像冬天吃火鍋增加菇類價較高，夏天需求減少，價錢差很多」。
其中，也有不少內行人指出，「因為冬天雞容易感冒生病不易養，而且冬天需求量大增所以比較貴，雞排的雞是肉雞跟我們家庭主婦買的雞是不一樣的，家裡要煮的雞大多是仿土雞或是山土雞，養的時間比較長，肉雞比較短，所以是有差別的」、「如果常買雞肉就會知道，冬季比夏季貴，一整隻大約貴20-50元左右（南部）」、「沒錯喔，賣雞肉的也是這樣跟我說，說冬天很多人都會煮麻油雞、燒酒雞等，需求比較多，所以雞肉會比較貴」。（編輯：郭佩蓉）