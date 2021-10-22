媽霸氣煮咖哩！「浮三顆」她看傻　內行揭真相狂讚：懂煮

咖哩的靈魂包含紅蘿蔔、馬鈴薯及肉類等食材，其中大多數人都是先將食材切好放入鍋內烹調，不過就有一名網友在網路上表示，她的媽媽煮咖哩時，將馬鈴薯整顆丟進去，當「貢丸湯」在煮，奇葩煮法也讓網友驚呆直言：「這鍋真的帥爆了！」





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該名網友昨（21）日在臉書「爆廢公社」貼文，她表示媽媽煮咖哩是用「貢丸湯」的概念在料理，甚至整顆馬鈴薯沒切就丟下去煮，直接浮在表面上，讓她笑翻直呼：「保證可以吃得很飽很飽～整顆不切的土豆就是霸氣！」





▲網友笑稱媽媽是用「貢丸湯」的方式在煮咖哩。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

貼文一出，不少網友看傻留言，「還想說怎會咖哩加水煮蛋」、「我還以為是水煮蛋，我下次也要咖哩加水煮蛋看看」、「那應該紅蘿蔔也不切這樣更霸氣」、「還以為是新口味⋯芝麻湯圓＋咖哩湯」、「我差點看成紅豆湯圓」、「還以為是雞佛呢」、「我媽煮咖哩，是以煮火鍋的概念」、「這太霸氣十足了」、「這鍋真的帥爆了」。





不過，也有網友相當認同這個煮法，「小顆馬鈴薯，這樣煮方便」、「這個我喜歡，整個才大氣」、「這種馬鈴薯不一樣，比較貴連皮吃我也是只剁半就丟下去煮」、「正常，本來就是這樣煮」、「這種奶油土豆好吃，切開煮容易化掉，還好它們都不是很大顆就是了」、「這樣馬鈴薯就不容易被煮化了⋯妳家娘親懂煮」、「我媽這麼小顆也沒在削皮」。 （編輯：賴禹妡）



