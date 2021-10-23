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房市／「生」?「不生」? 信義房屋廣告大膽討論社會議題

▲信義房屋信任幸福篇二部曲，幸福是和信任的人一起找到永遠。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋信任幸福篇二部曲，幸福是和信任的人一起找到永遠。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-10-23 08:00:00

2020年信義房屋「信任幸福篇」廣告惹哭百萬觀眾、奪下坎城廣告節、釜山國際廣告節等國際廣告大獎，導演羅景壬今年再攜手姚淳耀、陳美月等原班人馬推出「信任幸福二部曲」，以「生」或「不生」的社會議題帶出婚後生活中兩人所經歷的各種懷疑、矛盾和情感衝突，最終也在這過程中體會唯有彼此信任才是幸福的真諦，再次呼應信義房屋始終堅持的「信任」的核心價值，而廣告中努力做人的情節也引發現今社會許多夫妻心中深刻的感觸，播出後再掀討論熱潮。

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「信任幸福二部曲」劇情延續第一部曲，此次透過男方視角講述兩人本以為在婚後是童話故事的開始，但隨著為了生育每日努力運動、控制飲食、算排卵期甚至倒立，已讓本來兩人幸福的生活因生孩壓力產生爭吵而懷疑彼此，某天男主角遇到一對夫妻分享小孩長大各自成家立業後，兩人相處的心路歷程，也讓男主角領悟到能夠牽住一隻信任的手，一起經歷那些快樂和辛苦，那個過程才是真正的幸福。

廣告中用最真實的手法呈現夫妻為生育所做的努力，同時也透過朋友紛紛懷孕的訊息來描述社會壓力，再進一步鋪陳，為了懷孕男、女主角所面臨的難題與衝突，進而產生對彼此不信任。類似的情節其實就發生在台灣許多夫妻的生活當中，傳統社會親友的關切或是同儕間的影響，往往有形無形給予莫大的壓力，影片最終也引導民眾去思考，其實幸福一直存在於兩人之間，只要彼此信任、相互扶持就能找到幸福。

「生」與「不生」已是全台夫妻熱烈討論的社會議題，然而信義房屋「信任幸福二部曲」延續一部曲藉由社會議題傳達擁有「信任｣，才是一切幸福的根源，而這亦是信義房屋經營理念的基礎，此次以大膽寫實的情節來傳遞「信任」，讓不少觀眾驚呼只有信義能夠超越信義。

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