房市／沙發客來上課　將世界帶進偏鄉教室

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楊宗翰說，自己學生時期的海外經驗改變了他的世界觀，也學會用不同角度看待事物，但許多偏鄉學校的家庭，沒有相關的資源讓孩子出國、遊學；而來到台灣旅遊的外國人，除了到景點觀光，也希望了解當地人如何過生活，這次的經驗，開啟了「沙發客來上課」計畫的契機。
2015年楊宗翰退伍後，先在全台環島，結識許多有理念的老師，2016年「沙發客來上課」計畫正式啟動，他開始在「沙發衝浪」網站上「獵人頭」，向要到台灣沙發住宿的外國旅客詢問是否有到學校分享的意願，再轉介給各校老師，協助入班事宜。
楊宗翰表示，2016年至今，已協助媒合400名外國人走進全台50多所學校，他與夥伴尋找來自有意思的國家、特別的旅行方式、人生經驗特別的外國旅人，例如來自波蘭、土耳其等台灣人較不瞭解的國家，或是從歐洲騎單車到台灣、帶著小孩旅行、搭便車環遊世界，也媒介過在德國開救護車、幫足球比賽攝影的攝影師等。
這些外國旅人為台灣學生帶來了許多文化衝擊，楊宗翰回想，許多外國旅人，可能高中畢業後就出國旅行，或是大學畢業後工作1、2年後存得一點積蓄後開始環球旅行，許多學生最常問這些外國講者的問題是「你爸媽同意嗎？」外國講者則會認為「我出門旅行與爸媽有什麼關係？」也向亞洲學生顯現了獨立自主思考及為自己人生負責，這給台灣學生帶來不同的啟發
楊宗翰表示，今年台灣爆發本土疫情，雖然目前暫緩進行活動，但他們仍持續傳授台灣老師「沙發客來上課」的經驗與方法，希望能持續讓外國人走進教室中，與台灣學生激盪出更多的火花。