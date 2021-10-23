摩斯漢堡紅茶真的好喝？全場認了「1優勢」：是要怎麼比
《NOWnews今日新聞》日前曾報導「麥當勞太夯摩斯漢堡怎生存？老饕認『2優勢』：沒人取代」，許多網友認為摩斯漢堡的紅茶就是本體，稱讚「紅茶無可取代」，想喝紅茶就會去吃摩斯。不過就有網友質疑，稱讚摩斯漢堡紅茶好喝的人，「是不是沒喝過茶？」問題引發熱議，許多人點出摩斯紅茶的優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-10-23 12:14:30
原PO在PTT發文，提到常常看到有人誇獎摩斯漢堡的紅茶，但原PO指出「自己喝過的感覺是甜爆，無糖也是難喝」，不解詢問那些稱讚摩斯漢堡紅茶好喝的人，「是不是沒喝過茶？」
不過許多網友紛紛指出，摩斯紅茶好喝的比較基準是和其他速食店相比，「跟其他速食店比確實好喝啊」、「在速食店裡面相比啊」、「比的當然是其他速食店的水準啊」、「在速食店裡沒有紅茶贏摩斯的啊」。
還有曾經在摩斯漢堡打工的網友跳出來現身說法，透露曾經遇到打烊後鐵門拉下來一半，結果有女的彎腰大喊「還有沒有在賣？你們的紅茶真的很好喝！」讓他又好氣又好笑，最後自掏腰包送一杯紅茶給對方。
但也有不少網友不認為摩斯紅茶有那麼突出，「去菜市場隨便買個茶包來煮有87％像」、「喝起來就是好喝一點的早餐店紅茶而已」、「速食店的紅茶要多高級」、「懷疑根本沒喝過好茶」。（編輯：倪浩軒）