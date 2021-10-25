味噌湯怎煮才完美？大廚「一招」甘甜順口：偷學日本節目
味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，後來傳入台灣後被開發出新的料理做法，成為不少家庭餐桌上的家常湯品之一。然而許多人燉煮時，總會苦惱該如何煮出濃郁又不死鹹的湯頭。就有網友表示，小時候曾自煮味噌湯，但喝起來卻難以下嚥，因而好奇詢問「倘若以大賣場或者超市可以買的到的味噌，請問各位版大有推薦的品牌嗎？」對此，就引來老饕分享烹飪妙招，坦言「看日本節目學的！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 16:50:52
原PO於PTT上發文，表示曾在家想自煮味噌湯，但他坦言「從來沒有用過味噌這個食材，因為小時候有買過味噌，直接融到水裡做湯覺得超難吃，留下很糟的印象，心想應該是味噌買錯」。也因那次的遭遇，讓他好奇向眾人詢問「倘若以大賣場或者超市可以買的到的味噌，請問各位版大有推薦的品牌嗎？先感謝各位大大的指教」。
問題一曝光，就引來不少人分享建議，「台灣人比較適合白味噌」、「味噌要最後關火才加，湯匙+筷子慢慢溶進湯內」、「味噌本來就很鹹了吧? 是要放點有鮮味的東西才好喝」、「煮味噌從不加糖加鹽，重點是要有昆布或鰹魚、小魚湯乾湯頭」、「要在湯裡再增加鮮味的話，可以搭配紅白蘿蔔、各色菇類」。
其中就有老饕指出，煮味噌可以加入味醂或糖等配料，「我記得之前看日本節目，他們味醂都下很重，味噌湯要好喝糖要下夠」、「味噌真的要放糖，但一開始抓不到比例不要放太多，先從一匙開始」、「小魚乾、柴魚片、糖，這三樣有放風味差很多」、「味噌要加一點糖」。（編輯：陳雅雲）