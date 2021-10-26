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牛排+buffet為何跌落神壇？老饕揭「致命原因」：太尷尬

▲牛排有許多種料理方式，其特有的迷人香氣，能夠依照客製化做出的豐富口感，讓許多民眾愛不釋手。（示意圖／Pixabay）
▲牛排有許多種料理方式，其特有的迷人香氣，能夠依照客製化做出的豐富口感，讓許多民眾愛不釋手。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 08:06:54

牛排有許多種料理方式，其特有的迷人香氣，能夠依照客製化做出的豐富口感，讓許多民眾愛不釋手，深受饕客們喜愛，而市面上除了高級牛排館以外，夜市牛排也非常夯，但你是否發現，以前超紅的「buffet+牛排」的店家，近幾年都有消退、閉店的情況？近日，就有網友討論「怎麼buffet+牛排的店已經做不大了？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「還記得小時候我家附近都是buffet+牛排的店家，後來有幾家開始同行競爭，就有一些不同的市場占比，但很奇怪，這些店家東西也不錯吃，但怎麼現在店越做越少呢？」

▲網友分享去吃牛排＋沙拉吧竟不用200元。（圖／翻攝桃園人桃園事）
▲牛排+沙拉吧的型態在近幾年有明顯消退的趨勢。（圖／翻攝桃園人桃園事）
貼文一出，網友紛紛回應「價格是個很大問題，吃個牛排就要三四百」、「幾年前有一波大漲，後來就沒去吃過了，記得本來200出頭有得吃，後來變貴不少」、「前陣子還有去吃，都是300起跳了」、「要便宜我吃路邊攤、夜市的就好」、「吃牛排要三百多塊錢，我吃不下去」。

綜合網友意見，多數人認為因為其價格漲價不少讓人感受不到所謂高CP值的情況，也有內行分析「早期牛排館生意真的不錯，後來平價牛排崛起，就是有麵包、紅茶、濃湯套餐組合，才賣一百元附近，一堆大型牛排館就被打趴了」、「buffet名店崛起太多，平價牛排店也是，這種複合型的價錢卡在太尷尬的位置，大家自然不會去光顧了」。（編輯：張嘉哲）

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