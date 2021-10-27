馬鈴薯變身Buffet美食！媽曝「美味3步驟」：日本這樣做
馬鈴薯是非常萬用的好食材，從西餐廳到夜市攤販，各處都能看到豐富多樣的馬鈴薯料理，其多樣的變化性和可口味道深受許多人喜愛，就有網友表示，自家只有電鍋和平底鍋兩個道具，詢問該如何料理馬鈴薯，熱心網友見貼文後紛紛回覆，有人更提供自己在日本飯店吃到的好味道，傳授簡單3步驟將平民美食變飯店美食，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 14:27:37
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文詢問，說明自己家中沒有氣炸鍋，只有電鍋和平底鍋可以使用，現在若要買一袋馬鈴薯回家，想跟網友們求助，能運用這幾個道具作出什麼料理變化。
一名老饕便提供自己在日本飯店時吃到的馬鈴薯料理，簡單3步驟即輕鬆完成，首先將馬鈴薯蒸熟，接著拿出鹽巴和奶油，最後依照個人口味撒上，她表示「就很好吃了，之前在北海道旅遊時，飯店把費早餐就是這樣的方式」。若喜歡台式口味則可參考「馬鈴薯炒蛋，不敗的台菜。切條，先燙過，等一會兒炒比較快。蔥段、蒜、糖、鹽、水或高湯、蛋、蔥花。最好吃的程度是軟但不爛，入口即化，這道我家孩子百吃不厭。跟番茄炒蛋做法一樣。」。
其他網友也提供自家做法「切薄片、灑胡椒鹽、灑起司、丟烤箱，拿出來，鵝（兒）子們用搶的」、「直接用煎的也可以，先用水煮15-20分，瀝乾水分後熱鍋煎至表面金黃 撒上鹽、黑胡椒，就巨好吃」、「用電鍋蒸熟，加搗碎水煮蛋……馬鈴薯泥沙拉」。（編輯：李惠婷）