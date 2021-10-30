配飯拿出「這罐」！他沒見過秒愣 內行反狂讚：水餃也搭
「有沒有人也愛醃蒜頭配飯啊？」一名網友近日在網路上表示，他自己親手做「醃蒜頭」，美味到每天都能多吃一碗飯，也大方分享做法，貼文一出引起熱烈討論，內行網友們更紛紛狂讚：「家庭常備小菜，強推！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 10:00:00
該名網友26日在臉書社團「家常菜」中貼出一張照片，只見畫面中有一罐蒜頭泡在深色醬汁中，原來這是原PO親手做的醃蒜頭，他也分享做法是先倒入烏醋至7分滿，再加入少許米酒及半匙糖，最後將食用水加到淹過蒜頭即可。
貼文一出，不少內行人留言狂讚，「我老爸非常愛這一味」、「有時候拿來當零食配電視吃」、「我爸這樣可以吃一碗公」、「這個我很可以，整顆咬下去」、「這感覺好適合配水餃喔」、「我老爸超愛配粥吃，84歲了沒三高，還能每天去菜園種菜，蒜頭都是他自己種的」、「家庭常備小菜，強推」、「這用來魯肉，更是一絕」、「剛扒了好幾碗飯」。
另外，也有網友分享其他醃蒜頭的做法，「建議做法白醋加冰糖：8分蒜頭2分冰糖，白醋8分淹過蒜頭，放冰箱3-6月」、「先用鹽拋一拋不要沖洗，加冰糖、水果醋八分，冷開水加滿不用放冰箱，五個月後開吃，我每年蒜頭盛產時做五罐二十年如一日」。 （編輯：賴禹妡）