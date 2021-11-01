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房市／信義房屋廣告備受青睞　再獲4A廣告大獎

▲信義房屋廣告「幸福是和信任的人一起找到永遠-信任幸福篇」，再獲4A廣告大獎。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋廣告「幸福是和信任的人一起找到永遠-信任幸福篇」，再獲4A廣告大獎。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-01 08:00:00

信義房屋廣告「幸福是和信任的人一起找到永遠-信任幸福篇」，於（2021）年6月獲多項國際廣告大獎後，今(29)日再獲4A廣告獎「全場大獎」，囊括2座金獎、1座銀獎、2座佳作。除此之外，日前再推出「信任幸福二部曲」，一周來已超過300萬人次以上觀看，藝人吳鳳、孫協志、網紅林叨囝仔、那些電影教我的事、廣告裁判感動轉發「婚姻不是童話故事，而是需要一起信任經營生活」。

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信義房屋廣告「信任幸福篇」推出後，連續受到國際肯定，包括拿下2021 年坎城國際創意節娛樂創意獎年度大獎，創台灣品牌行銷業界的最高獲獎紀錄、2021釜山國際廣告節三項大獎。今(29)日再獲得4A廣告獎，包括由所有獲得金獎的作品中，選出年度最傑出創意作品的「全場大獎」，及最佳長秒數影片廣告獎金獎、最佳影片廣告文案獎佳作、最佳數位擴散影片創意獎金獎、最佳數位內容文案創意獎銀獎、最佳公益廣告獎佳作。

2020年「信任幸福篇」推出至今已超過1300萬次觀看，而10月22日信義房屋再推出「信任幸福二部曲」，短短一周各平台總計已突破300萬次觀看。信任幸福二部曲片中男女主角生與不生挑戰彼此價值觀，步調不同的兩人衝突漸多，經過一對老夫妻提醒，才了解無論是否有孩子，都不能忘記當初結婚「信任」的初衷。

不少名人也感動轉發，其中網紅林叨囝仔發文表示，自己10年前結婚，以為就是幸福的結局，沒想到是挑戰的開始，在一次次吵鬧與和好中，找到繼續愛下去的理由，「能夠牽住一隻信任的手，一起經歷那些快樂與辛苦，那個過程是幸福。」藝人孫協志也發文「兩人也好、四人也好，只要有共同的理念就是全家福」，文末也tag男主角姚淳耀打趣說道「演的人不是我」，意外釣出男主角姚淳耀留言回應。

而不少網友也留言影片太好哭「夫妻倆也在面臨不孕的困境，拍得太貼切了，看到痛哭失聲」、「經歷過婚後壓力爆炸的時候，最重要的是共同扶持」、「太好哭了啦」、「每個走入婚姻家庭的男女都不容易」。信義房屋表示，廣告中想傳達的「唯有信任，才是幸福的根源」價值觀，與信義房屋的核心理念相同，和信任的人，一起並肩同行，經歷快樂與辛苦，就是幸福。

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