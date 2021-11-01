房市／信義房屋廣告備受青睞　再獲4A廣告大獎

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2020年「信任幸福篇」推出至今已超過1300萬次觀看，而10月22日信義房屋再推出「信任幸福二部曲」，短短一周各平台總計已突破300萬次觀看。信任幸福二部曲片中男女主角生與不生挑戰彼此價值觀，步調不同的兩人衝突漸多，經過一對老夫妻提醒，才了解無論是否有孩子，都不能忘記當初結婚「信任」的初衷。
不少名人也感動轉發，其中網紅林叨囝仔發文表示，自己10年前結婚，以為就是幸福的結局，沒想到是挑戰的開始，在一次次吵鬧與和好中，找到繼續愛下去的理由，「能夠牽住一隻信任的手，一起經歷那些快樂與辛苦，那個過程是幸福。」藝人孫協志也發文「兩人也好、四人也好，只要有共同的理念就是全家福」，文末也tag男主角姚淳耀打趣說道「演的人不是我」，意外釣出男主角姚淳耀留言回應。
而不少網友也留言影片太好哭「夫妻倆也在面臨不孕的困境，拍得太貼切了，看到痛哭失聲」、「經歷過婚後壓力爆炸的時候，最重要的是共同扶持」、「太好哭了啦」、「每個走入婚姻家庭的男女都不容易」。信義房屋表示，廣告中想傳達的「唯有信任，才是幸福的根源」價值觀，與信義房屋的核心理念相同，和信任的人，一起並肩同行，經歷快樂與辛苦，就是幸福。