自助餐夾「1肉1菜」 結帳竟95元臉秒綠！老闆娘親揭真相
有些自助餐店的菜色因為沒有清楚標價，結帳時才會知道這一頓吃了多少錢，近日就有一名網友表示，他到自助餐只不過夾了一肉一菜，最後竟花了95元，老闆娘還親自算給他聽，讓他當場傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 22:00:00
該名網友昨（29）日在臉書社團「我是南港人」中貼文，他表示日前在自助餐買了照片中的一肉一菜，還沒加白飯，沒想到一結帳老闆娘竟喊價95元，他嚇傻以為聽錯還再確認一次，老闆娘才解釋「雞肉65菜很貴30，共95」，讓他無奈問：「想請問大家這樣是否合理？」
不少網友看到價錢也傻眼，認為實在太貴了，「老闆娘看心情算價錢，拿同樣的菜，有時候100，有時候130也有時候145」、「我也是被嚇到！再也不敢去第二次」、「三寶飯還比較豐富」、「一片肉要20幾塊，這鑲金了吧」、「倒不如買雞腿便當」、「看來老闆決定殺雞取卵了，真的很貴」、「買便當比較便宜吧」。
不過，也有網友緩頰，「要看什麼雞肉，好壞成本差蠻多的」、「看是哪種雞， 如果是好的雞有可能喔」、「分開買確實是大概這個價錢」、「合理啊～她賣你賣…沒毛病，下次可以直接不買了就好，千萬不要委屈自己，自助餐的價錢是老闆自由心證的，也代表他們的經營理念與自信，至於認不認同就看客人了唷」。（編輯：賴禹妡）