超商寄杯超賠本？知情人抖「暗黑真相」搖頭：早就賺翻了
不少人早晨在進公司前，喜歡到超商買一杯咖啡開啟新的一天，也有內行人喜歡使用寄杯服務，不但方便又便宜，不過近日就有網友好奇問「超商寄杯咖啡一杯15要賺什麼的八卦？」貼文一出立即引起熱烈討論，許多網友點出關鍵「賺你會來消費，你不會只有拿咖啡」、「咖啡豆比你想像中便宜」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 17:18:17
該名網友今（31）日在PTT貼文，他以「超商寄杯咖啡一杯15要賺什麼的八卦？」為題，表示之前超商有辦活動，集點可以換咖啡半價，還能使用寄杯服務，平均下來一杯才15元，相當便宜，「我鄰居一口氣寄了200杯，比買豆子自己泡還便宜，還不用洗」，為此好奇問：「有無寄杯咖啡超商賺什麼的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「每天去超商，可以順便買其他東西」、「就讓你花更多錢而已」、「很簡單，你不去換完時間到他就賺了，穩穩的」、「賺你會來消費，你不會只有拿咖啡」、「你停好車會順便買飯呀」、「他就算賣你成本價，你也會順手買其他東西」、「賺爆了，傻傻的」、「一杯15扣成本也不會虧，而且你也會買別的東西」、「15塊根本賺不到什麼錢，是賺其他消費好嗎」。
另外，有網友認為是成本問題，「你真的以為咖啡成本很貴嗎」、「成本不到5元，你買的是機器使用」、「我買商業單品豆自己炒，一杯平均3元你覺得不會賺嗎」、「豆子比濾掛咖啡成本還低」、「豆子成本搞不好只有1-2塊」、「咖啡豆比你想像中便宜」、「水電可能都比豆子貴」，也有網友直言，「喝方便就好啦，半價都會考慮買」、「家裡就算自己會泡，偶爾在外面還是會喝」、「炒豆子也要算工費啊」。（編輯：賴禹妡）