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皮蛋長白雪花？他憂發霉不敢吃　老饕：極品！有花才好吃

▲皮蛋表面容易出現松花形狀的結晶體，因此又稱做松花蛋。（圖／取自《爆廢公社二館》）
▲皮蛋表面容易出現松花形狀的結晶體，因此又稱做松花蛋。（圖／取自《爆廢公社二館》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 15:51:45

皮蛋是極具特色的美食，特殊的味道跟黑亮的外表讓許多人不敢吃，卻也有許多老饕視為神級美食。近日，就有一名網友PO出皮蛋冒白色雪花的照片，開心的大呼：「是雪花」。不料卻有網友傻眼問，這是黴菌開花嗎？讓老饕們怒喊，這是極品皮蛋！

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▲皮蛋開出來的雪花就是氨基酸鹽的「結晶體」，因此民眾可以安心食用。（圖／shutterstock）
▲皮蛋開出來的雪花就是氨基酸鹽的「結晶體」，因此民眾可以安心食用。（示意圖／shutterstock）
根據原PO在《爆廢公社二館》發文分享，皮蛋的蛋白部分開出漂亮的白色雪花，只見圖片中，皮蛋黝黑的外皮上，隱隱約約能看出好幾朵白色的花紋，像是將花瓣鑲進皮蛋一樣。貼文一出就有網友好奇發問，這樣的皮蛋還能吃嗎？

內行人表示，會有這樣的景象，是因為皮蛋製作方式，是將輕鹼的化合物混合石灰泥和米糠，包裹住鴨蛋，並且放在陰涼處一段時間，而會有類似雪花的花紋，就是因為鹼性物質與蛋裡的氨基酸化合，生成氨基酸鹽，這些雪花就是氨基酸鹽的「結晶體」，並不是什麼黴菌開成的花，所以皮蛋又稱松花蛋，此為正常現象民眾們可以放心食用。

更有不少人直接大讚「極品」、「這種帶松花的皮蛋才好吃」、「美到要捨不得吃了」、「這種比較好吃」、「松花皮蛋的由來，一口下去潮爽Der~」、「有雪花飄，才是好吃的」。（編輯：鍾怡婷）

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