▲ 中華 Zinger Pick Up 貨斗「三開型」61.9 萬上市

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有別於 Zinger Pick Up 一體式鈑金貨台，「三開型」設計採用三開式木床貨台，即使遇到有限的上下貨空間，仍可透過側面貨斗提升裝載物品的便利性，貨台承重可達 621 公斤。
「三開型」維持 Zinger Pick Up 寬敞車室空間優點，座椅設計維持六段傾斜調整、前後可滑動 22 公分的設定，座椅後方也有空間能讓頭家自由運用，擺放工具箱等的工作器材。中控台整合多功能資訊顯示幕，時速、水溫、胎壓等資訊能夠輕鬆監測，並搭載藍芽音響喇叭、前座 USB 等實用配備，工作生活所需一應俱全。
輕小商全車系搭載獨創 SCC 智慧防護系統
Zinger Pick Up 配備 SCC（Safety Control Center）智慧防護系統，包含 HSA 陡坡起步輔助系統、ASC 車身動態穩定系統、TCL 循跡防滑控制系統、ARP 主動式防止傾覆系統、前座 SRS 雙安全氣囊等，以及多項煞車輔助系統，總計多達 12 項主被動安全配備。
買三菱！SOFA SO GOOD
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