【試駕】不管時代造型如何變，Mini Cooper S 3D本質永遠是小可愛

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在女性消費者心中甚至對男性來說Mini一直都有著可愛的形象，縱使眼前這輛再度小改樣貌微變的Mini Cooper S還是如此。Mini每每改款或小改都有著既新鮮又熟悉的感覺，在次小改的Mini Cooper S可以很明顯的發現水箱護罩飾框向下延伸至下擾流處，此轉變與以往相比在可愛之餘也多了點男人味，因試駕車型選配的Piano Black黑色外觀套件，營造出類似鬍鬚的視覺感受。另外小改也取消霧燈改以直立左右氣壩取代，與以往相比多了點幹練，車尾方面英國旗尾燈依舊是醒目焦點，而更寬大的下氣壩設計不僅更符合Mini Cooper S性能個性，也轉移了佇足在尾燈的目光。
當坐進車內小改Mini Cooper S看似沒做任何更動，但細看會發現其實做了不少改變，首先視野前方因應趨勢選配5吋數位儀表，視線往下移來到駕駛上車後長時間接觸的方向盤，這部分於造型及按鈕等也進行調整，再來空調出風口也進行重新設計，使其整體視覺效果更簡約精緻，最後所配置的8.8吋中控螢幕也採用全新Mini Visual Boost介面，除帶來煥然一新的視覺，於操作方面也顯變得更直覺好用。另外小改Mini Cooper S也配備智能遠端遙控車輛功能，可透過手機遠端操作上鎖/解鎖、空調通風。至於安全部分此次則有搭載車道偏離警示系統，可惜國外原廠依舊未開放ACC主動車距定速巡航配備。
別看Mini外表與內裝有著可愛的裝扮，其實骨子裡可是位壞孩子，如果你有開過R56世代的Mini Cooper S就知道我在說什麼，其風格特性用於日常代步並不是人人都能接受，不過進化到F56世代的Mini Cooper S，以往直來直往不修邊幅的個性已變得圓融細膩，現在拿來通勤使用也還算舒適。不過別認為它變成好人一位，你若將它帶去山裡認真好好的開上數趟，就會發現內心使壞的基因依舊存在。而且每當煞車後出彎，踩下油門那刻178hp/28.6kgm動力在七速自手排變速箱傳遞下，能在當下立即輸出給予符合預期的能量，當然場景在高速路段馬力性能與2.0升排氣量有飽滿不虛的氣力持續供給。
Mini每每改款都會有種讓人覺得熟悉又新鮮的感受，甚至還會覺得有些突兀不適應，但此感覺很快就會消散，因為漸漸的就會習慣，甚至之後還會覺得討喜並且被吸引，而更圓融的個性也能讓更多人喜愛，當然新增的配備與設計也同樣討喜，不過若有ACC會更好。