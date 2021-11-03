房市／信義居家年終早鳥清潔　保證不漲價

年終將至，居家大掃除又將出現一波搶訂潮，尤其越接近農曆春節，不僅難預約，消費者甚至被迫接受瞞天喊價的窘境；信義居家特地於11月推出早鳥優惠，祭出9折優惠，並且保證過年期間不漲價。今年更推出「信義居家」App，便利消費者線上預約，預約成功後，還會直接秀出清潔人員履歷，提供更加安心的服務。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-03 08:00:00
時代演變，雙薪家庭忙碌於工作，難以負荷家事，委外服務比重攀升，信義居家對廠商的嚴謹評選制度和服務人員的認證訓練，已建立「安心、貼心、專業和便利」的好口碑，今年起提供更加優質數位流程服務，全新推出一款專屬的「信義居家」App，只要一鍵預約，5分鐘內系統會自動媒合服務廠商，平日9點至18點期間，廠商更於2小時內回覆，假日也有客服人員解答，提供最即時的服務。
信義居家推出新App服務，年終早鳥清潔方案將可優先適用。信義居家表示，坊間清潔服務並無統一的規範，打掃人員素質參差不齊，信義居家除定期培訓服務人員，App上也會顯示到府施作人員的履歷，消費者一目了然知道到府打掃人員的長相及背景，不會有陌生人到家裡打掃的疑慮。
今年信義居家首度結合年終掃除預約與線上預定，除可知道到府打掃人員的履歷，同時提出兩大保證方案，凡11月1日至11月30日期間，消費者預約清潔服務，保證年前一定能打掃外，也保證絕不漲價，扣除熱門時段外，居家、冷氣機、洗衣機和抽油煙機等清潔有9折優惠，以居家清潔為例，若預約一人
兩小時鐘點打掃，優惠價為1080元。
除此，為響應新居家數位服務上線，信義居家還送消費者一份大禮，只要在2021年前，透過信義房屋買賣成交者，信義居家將提供500元優惠金，可運用於搬家需求和清潔打掃方面。