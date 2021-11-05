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房市／買預售屋只能憑空想像？平面圖看不出來的三大陷阱

▲購買預售屋若是只看得到平面圖，須注意三大陷阱，以免與實際成屋有落差。（圖／NOWnews資料照片）
▲購買預售屋若是只看得到平面圖，須注意三大陷阱，以免與實際成屋有落差。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-05 08:00:00

年輕人看屋經驗不足，在看預售屋時，若是只拿到平面圖，有什麼地方須特別注意，才不會與實際成屋落差太大？在地房仲表示，平面圖常見有三大陷阱，包括空間大小、樑柱位置、鄰棟棟距等，需多加留意才不會影響往後生活品質。

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常見的平面圖第一個陷阱是空間的大小比例與實際成屋有差別；信義房屋土城重劃店店長陳威廷以實務上經驗說明，只看預售屋平面圖很難衡量客廳、房間實際空間大小比例，最常見的陷阱是圖面上空間看起來都很大，但實際上次臥僅有1坪，只能當書房使用，連單人床都放不下，或是廁所實際坪數很小，坐馬桶時膝蓋會頂到牆壁等。

陳威廷表示，普遍的房間坪數約2-3坪，有些圖面會畫上地磚，因此可問代銷地磚尺寸，例如普遍的尺寸是60公分 x 60公分，圖面上若畫4塊地磚，可以大略推算實際空間大小；除了以平面圖來判斷，也可以預售屋的樣品屋來佐證，若是樣品屋與成屋是一比一比例，消費者較好想像實際使用的狀況。

信義房屋代銷事業部桃園區副總林朝昌表示，一般而言家具配置圖因美觀考量，相對平面圖容易不照實際比例呈現，消費者可觀察若是房間與門的比例明顯不合理，可向代銷人員進一步確認是否為一比一比例。

第二個平面圖的陷阱是看不出樑柱的實際狀況。陳威廷表示，缺乏看屋經驗的購屋族，連平面圖上標示的是樑還是柱都分不清楚，例如平面圖上畫的黑色方形通常是柱子，而柱子與柱子之間是樑，看平面圖時要特別留意柱子是否畫在室內空間內，會影響空間利用坪效，而樑的垂直尺寸常見有深度80與60公分，也會影響壓縮空間的程度，若是樑的位置在房間的床頭位置，就會影響家具配置的規劃。林朝昌補充，樑的位置在哪裡、多大、多寬、多深都需問清楚，影響日後入住的舒適程度。

第三個平面圖的陷阱是棟距難分辨，例如部分大樓格局標榜雙面採光，但許多重劃區預售案尚未興建，無從得知棟距多寬，若是與鄰棟太近，形同沒有採光；陳威廷表示，若是鄰棟尚未興建，消費者須留意鄰棟建築未來興建後是遮住客廳的採光面或房間的採光面，可先以平面圖對照，觀看室內格局圖，了解鄰棟位於預售案的哪一個方位，再藉此得知房間或客廳的採光面是否被鄰棟遮擋。

林朝昌表示，也可從基地與基地之間是否隔馬路來確認，若是基地與基地之間相鄰，棟距可能僅有３公尺，但若是相隔馬路，加上各基地普遍退縮1.5公尺，就能推測大約的棟距。

陳威廷進一步說明，若是棟距小於5公尺，會影響採光、通風、居住隱私，消費者需評估自己的接受程度，若是沒有足夠資訊可判斷鄰棟棟距，可選擇面社區中庭的戶型，多會規劃一定距離的棟距。

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