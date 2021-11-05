COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

孫尤安化身海洋女王　霸氣拒絕被喊「Baby」

▲孫尤安的新歌靈感來自「女力」，拒絕被男人喊「Baby」。（圖／翻攝孫尤安IG）
▲孫尤安的新歌靈感來自「女力」，拒絕被男人喊「Baby」。（圖／翻攝孫尤安IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-11-05 14:30:00



我是廣告 請繼續往下閱讀
孫尤安推出新單曲《Their Baby》，歌曲闡明自身感情觀，拒絕成為另一半的附屬品，展現「女力」。許久未在螢光幕前現身的她，也分享在疫情期間，其實反而有了許多創作靈感，平時室友在家會看電影、影集這類的休閒娛樂，或是偶爾看他們玩電動，音樂無國界，舉凡電影主題曲到遊戲的配樂，都能成為寫歌靈感來源，這些為創作奠定深厚的基礎。

外型性感、個性卻大剌剌的孫尤安表示，《Their Baby》是站在女孩角度、用調皮詼諧的手法闡述新世代男女感情觀，孫尤安表示，用「Baby」來定義對方為自己的所有物、要求對方在情感及行動上配合，對她來說就是一種情緒勒索，「就算你叫我Baby，我也不是屬於你的東西這種感覺」，展現「女力」風格，她也直言：「現在的女力意識抬頭，不只體現在職場，感情觀也是，跟以前傳統觀念女生沒辦法改變什麼、苦命、即使不快樂也得認命的感覺不一樣，會把自己放在第一位。」

▲孫尤安拒絕被喊「Baby」，展現女力爆發的一面。（圖／猿聲串動）
▲孫尤安拒絕被喊「Baby」，展現女力爆發的一面。（圖／猿聲串動）
在疫情期間，孫尤安也不閒著，雖然歌唱工作因為疫情暫時延宕，但她依舊忙碌，偶爾在家玩桌遊、煮飯、運動等等，由生活找出創作靈感。此次單曲MV的發想，原本嘗試以街頭嘻哈酷炫的手法拍攝，與導演討論，嘗試跳脫一般抒情歌曲MV的拍法，大膽選擇動畫形式呈現，由虛擬的影像動畫結合現實真人的方式表達， 以精緻的動畫來呈現宇宙及海洋神祕意象，呼應外在追求者眼中所見的孫尤安，另外以孫尤安坐在王座上、乘坐鯨魚遨遊的姿態，象徵勇往直前、追求自由的她。之所以會有這樣的靈感，孫尤安笑說：「就像做衣服會加入異材質的概念，在編曲的時候，也會想加入台語R&B種小東西，像之前看到《天堂M》的廣告就有霹靂布袋戲的台語動畫，我覺得很有趣，就想加入到歌曲裡。」一切靈感仰賴平時累積的底蘊，在這次專輯創作上，與導演及製作團隊激盪出的火花。

▲孫尤安在防疫期間，反而由生活找出許多創作靈感。（圖／翻攝孫尤安IG）
▲孫尤安在防疫期間，反而由生活找出許多創作靈感。（圖／翻攝孫尤安IG）
說起《天堂M》，就不得不提起先前遊戲推出的首度女角限定職業「神聖劍士」，此角色職業便是基於「Girl Power 女力爆發」理念打造，與孫尤安高唱的女力愛情觀不謀而合。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀