孫尤安化身海洋女王　霸氣拒絕被喊「Baby」

我是廣告 請繼續往下閱讀
外型性感、個性卻大剌剌的孫尤安表示，《Their Baby》是站在女孩角度、用調皮詼諧的手法闡述新世代男女感情觀，孫尤安表示，用「Baby」來定義對方為自己的所有物、要求對方在情感及行動上配合，對她來說就是一種情緒勒索，「就算你叫我Baby，我也不是屬於你的東西這種感覺」，展現「女力」風格，她也直言：「現在的女力意識抬頭，不只體現在職場，感情觀也是，跟以前傳統觀念女生沒辦法改變什麼、苦命、即使不快樂也得認命的感覺不一樣，會把自己放在第一位。」
在疫情期間，孫尤安也不閒著，雖然歌唱工作因為疫情暫時延宕，但她依舊忙碌，偶爾在家玩桌遊、煮飯、運動等等，由生活找出創作靈感。此次單曲MV的發想，原本嘗試以街頭嘻哈酷炫的手法拍攝，與導演討論，嘗試跳脫一般抒情歌曲MV的拍法，大膽選擇動畫形式呈現，由虛擬的影像動畫結合現實真人的方式表達， 以精緻的動畫來呈現宇宙及海洋神祕意象，呼應外在追求者眼中所見的孫尤安，另外以孫尤安坐在王座上、乘坐鯨魚遨遊的姿態，象徵勇往直前、追求自由的她。之所以會有這樣的靈感，孫尤安笑說：「就像做衣服會加入異材質的概念，在編曲的時候，也會想加入台語R&B種小東西，像之前看到《天堂M》的廣告就有霹靂布袋戲的台語動畫，我覺得很有趣，就想加入到歌曲裡。」一切靈感仰賴平時累積的底蘊，在這次專輯創作上，與導演及製作團隊激盪出的火花。
說起《天堂M》，就不得不提起先前遊戲推出的首度女角限定職業「神聖劍士」，此角色職業便是基於「Girl Power 女力爆發」理念打造，與孫尤安高唱的女力愛情觀不謀而合。