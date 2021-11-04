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吃到飽「2魔王菜」擺一起！男愣：快跳過　老饕胃口全沒

▲吃到飽餐廳因主打料理多樣，吸引不少民眾前往享用。但有網友用餐時意外碰到2道魔王菜色，好奇詢問「有沒有人愛吃到飽，這兩盤直接跳過的人？」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲吃到飽餐廳因主打料理多樣，吸引不少民眾前往享用。但有網友用餐時意外碰到2道魔王菜色，好奇詢問「有沒有人愛吃到飽，這兩盤直接跳過的人？」。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 21:43:26｜2021-11-04 21:55:56

吃到飽餐廳因主打美食菜色多樣化，且供顧客可自由拿取，因而吸引不少人前往享用。然而，就有一名網友指出，去吃到飽餐廳意外發現2道魔王菜色，讓他好奇詢問「有沒有人愛吃到飽，這兩盤直接跳過的人？」而引發老饕討論。

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原PO於臉書社團《爆怨公社》上指出，「有沒有人愛吃到飽，這兩盤直接跳過的人（非體質因素，非吃素）？」隨後他便貼出照片，只見畫面中兩道菜分別是白蝦和炒蟹，他文末則無奈直喊「上輩子可能是海中霸主，水行俠怎會吃蝦蟹？當然吃牛肉阿」。

▲網友遇到蝦和螃蟹堅決跳過。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲網友遇到蝦和螃蟹堅決跳過。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
照片曝光後，隨即引發老饕們認同喊，「螃蟹跳過，蝦斟酌，主要是要弄髒手很麻煩」、「螃蟹跳過，貧窮人家不知道怎麼吃」、「螃蟹肯定跳過的啊，太麻煩了！！！！蝦子的話看有沒有人剝了，不然也是跳過！」、「會沒胃口」、「不能直接入口的一律不吃跳過」、「我極少拿蝦蟹，等級品質不一定好，小時候被雷過，又吐又拉」。

不過，仍有喜愛蝦與螃蟹的饕客大讚，直言「一定要的啊，牛肉我還好」、「超愛這兩盤」、「這兩個我很愛耶」、「狂吃這兩盤！」、「這一定要拿的吧？超級好吃ㄟ」、「美食啊⋯⋯一定吃爆」。（編輯：陳雅雲）

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