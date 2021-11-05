吃火鍋一堆人不煮雞蛋？老饕曝「隱藏吃法」 店員心寒了
台灣人超愛吃火鍋，不論天氣冷熱，火鍋店總是高朋滿座，甚至有些百元火鍋店為滿足深夜的饕客，開到凌晨4點的也有。但你是否發現，有許多去吃火鍋時，都不會煮店家附贈的雞蛋？近日，就有網友分享火鍋雞蛋的「隱藏煮法」，沒想到卻釣出整排火鍋店店員，直呼「抓到你了」！
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 07:14:56
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「當吃火鍋的時候，店員沒幫你加湯，而你又剛好想吃蛋炒飯的時候怎麼辦？」只見貼出的影片，一名顧客的火鍋已經吃到見底沒什麼湯，接著他將雞蛋打入鍋內，開始以鍋內的溫度拌炒，形成一種炒蛋的感覺。
貼文一出，網友紛紛回應「我之前也有這樣過哈哈」、「要加點沙茶的油，這樣比較有感覺」、「就是當平底鍋的概念啊」、「我火烤兩吃的時候也會這樣」、「火烤兩吃的時候也會這樣子弄耶」、「火鍋的雞蛋就是讚！拿來炒蛋哈哈」。
結果就在網友一片大讚聰明吃法之時，不少火鍋店店員紛紛傻眼表示「每次刷到有焦掉的蛋心裡就覺得很X！不要這樣吃！」、「傻眼啊....難怪每次都有雞蛋卡在鍋內啊」、「我刷10幾年鍋子真的不喜歡這樣的吃法」、「看到這種，我直接當下敲下去，有夠難刷」、「原來就是這樣做法，難怪鍋子卡一堆焦蛋，難刷死了＝＝」。（編輯：張嘉哲）