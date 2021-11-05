好市多抹醬期限超短！「保存神招」曝光　婆媽跪了：聰明

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對此，原PO也分享了一個超神的保存方法；首先，把抹醬抹到吐司上，再用保鮮膜包著、接著用夾鏈袋分裝冷凍、要吃的時候再放進烤箱烤一烤，如此一來，就不用再趕著把抹醬吃完，也不用再擔心會吃不完了。
貼文一出，網友全跪了，「好方法」、「專業」、「太聰明了」、「好棒的方法」、「謝謝分享，又學到一招」、「這個好方法」、「太聰明了謝謝分享」、「真的是好棒的方法，之前都抹不完～過期！謝謝您提供好辦法」。
也有不少網友分享自己的保存方式，「我是抹完醬後直接平放在托盤上冷凍1小時後，拿出來用原本的吐司袋子裝一袋，最後再放入冷凍庫！有種冰水餃的概念」、「買回家後，把抹醬放在夾鏈袋桿平變扁的，要吃時，切塊直接放吐司上進小烤箱兩分鐘」、「退冰至室温後放入矽膠製冰盒冷凍」、「塗抹在烘焙紙上分好幾小片，放冷凍，要吃的時候拿一片放吐司」。
另外，還有網友提醒並建議，保鮮膜可以改為烘焙烤紙，比較不會有疑慮，「用烘焙紙也可以」、「保鮮膜改用烤紙就可以了」、「版主應該只是拿去冷凍，不是連著保鮮膜烤啦」、「改用烘焙紙應該可以」、「保鮮膜遇到油脂會溶出塑化劑，要小心」、「保鮮膜要注意材質是否能直接接觸食物喔」。（編輯：郭佩蓉）