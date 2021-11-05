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新竹臺大分院小兒部小兒心臟科傅俊閔醫師表示，心室中膈缺損會造成血流從左心室經缺損流到右心室，聽診會聽到明顯的心雜音。一般在安排小朋友健康檢查時的基本聽診，若聽到明顯心雜音，就會安排心臟超音波檢查，即可正確診斷此疾病。
積極追蹤＋進行手術 嚴重恐致肺動脈高血壓
此外，心室中膈缺損的症狀依破洞的大小與位置而定，小洞除了心雜音以外，其他症狀可能不明顯，大洞就會導致較大的左心室到右心室分流，導致左心室負擔增加，心臟擴大，肺循環血流增加，進而導致小朋友呼吸喘、體重過輕等心衰竭症狀，若時間久了還可能導致肺動脈高血壓等嚴重併發症，因此需要積極追蹤，於適當時機進行心室中膈缺損關閉手術。
心導管治療協助關閉 引進醫學中心技術就近獲得完善照顧
傅俊閔醫師說明，傳統上心室中膈缺損必須經由開心手術治療，手術治療效果良好，但因為必須開胸，病人會較不舒服，近年來心導管技術愈亦成熟，大多數心室中膈缺損可以用心導管的方式關閉，傷口只有鼠蹊部兩個心導管入針的傷口，一般住院三到四天即可出院正常活動，可大大減少病人的不適感與術後恢復時間。
為讓竹苗地區病童免於奔波，引進醫學中心等級的治療技術，在黃品學醫師、龔柏榕醫師與麻醉科醫師的協助下，順利為小宏完成經心導管心室中膈缺損關閉手術，術後恢復良好。
資料來源：健康醫療網 心室中膈缺損免開胸 心導管技術傷口小、縮短恢復期
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