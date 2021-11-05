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保時捷與米其林合力支持印尼橡膠圈林農夫

▲ 保時捷與米其林合力支持印尼橡膠圈林農夫
▲ 保時捷與米其林合力支持印尼橡膠圈林農夫

2GameSome - 有車賞

2021-11-05 17:25:00

跑車製造商保時捷和輪胎生產商米其林攜手推動天然橡膠的永續開採。 “CASCADE 瀑布串聯計畫” （Committed Actions for Smallholders Capacity Development）不僅體現保時捷和米其林對提高原物料取得程序透明度的堅持，也具體改善了相關人員在開採過程中的工作環境。做為長期合作夥伴，保時捷和米其林致力協助印尼蘇門答臘的小型橡膠農場開採橡膠，並提供關於耕作方式、生物多樣性及勞動安全的課程，以期達到改善小農們生活條件和經濟狀況的長程目標。

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「對於保時捷來說，永續發展的企業責任始於工廠大門。我們從各個環節落實對永續的承諾，供應鏈和原物料開採因此至為重要，」Porsche AG 採購執行董事會成員 Barbara Frenkel 表示。「我們為在印尼開採橡膠造成的影響負責，也努力改善當地人們的生活。在地小農是天然橡膠永續供應鏈的核心，這也是為什麼我們在確保保護當地環境與社會實踐之前提下，還齊力支持他們提升生活水準。」

雖然印尼是世界上最重要的橡膠生產區之一，印尼占碑省（Jambi）的橡膠開採區還尚未被開發。保時捷和米其林借助一個獨創的應用程式，並與當地市場業者討論，成功找出了橡膠開發在永續供應鏈上的潛在風險。橡膠是許多工業產品的重要原物料，作為跑車製造商，保時捷從在輪胎和各種汽車零件中使用的橡膠開始，為全球橡膠消費做出貢獻。

米其林資深副總裁兼首席採購長 Hélène Paul 說道，「秉持保護環境與改善人們的生活品質的信念，米其林致力於打造永續天然橡膠供應鏈，而 CASCADE 正是最佳範例。我們很高興能與保時捷合作，齊力推進這項極富企圖心的計畫。近 20 年來，我們與保時捷有密切的業務合作，如今也擴展到永續發展的領域。」

CASCADE 是全球最早開始關注天然橡膠供應鏈中最基層環境的計畫之一。由當地合作夥伴帶領並培訓 1,000 名小農，協助他們以對環境友善的方式進行原物料開採，同時提高開採效率，顯著改善了當地小農及其家人的生活。CASCADE計畫將進行至 2024 年，保時捷和米其林共投資約 100 萬歐元推行這項專案。

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