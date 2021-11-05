▲ 保時捷與米其林合力支持印尼橡膠圈林農夫

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「對於保時捷來說，永續發展的企業責任始於工廠大門。我們從各個環節落實對永續的承諾，供應鏈和原物料開採因此至為重要，」Porsche AG 採購執行董事會成員 Barbara Frenkel 表示。「我們為在印尼開採橡膠造成的影響負責，也努力改善當地人們的生活。在地小農是天然橡膠永續供應鏈的核心，這也是為什麼我們在確保保護當地環境與社會實踐之前提下，還齊力支持他們提升生活水準。」
雖然印尼是世界上最重要的橡膠生產區之一，印尼占碑省（Jambi）的橡膠開採區還尚未被開發。保時捷和米其林借助一個獨創的應用程式，並與當地市場業者討論，成功找出了橡膠開發在永續供應鏈上的潛在風險。橡膠是許多工業產品的重要原物料，作為跑車製造商，保時捷從在輪胎和各種汽車零件中使用的橡膠開始，為全球橡膠消費做出貢獻。
米其林資深副總裁兼首席採購長 Hélène Paul 說道，「秉持保護環境與改善人們的生活品質的信念，米其林致力於打造永續天然橡膠供應鏈，而 CASCADE 正是最佳範例。我們很高興能與保時捷合作，齊力推進這項極富企圖心的計畫。近 20 年來，我們與保時捷有密切的業務合作，如今也擴展到永續發展的領域。」
CASCADE 是全球最早開始關注天然橡膠供應鏈中最基層環境的計畫之一。由當地合作夥伴帶領並培訓 1,000 名小農，協助他們以對環境友善的方式進行原物料開採，同時提高開採效率，顯著改善了當地小農及其家人的生活。CASCADE計畫將進行至 2024 年，保時捷和米其林共投資約 100 萬歐元推行這項專案。