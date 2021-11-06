溏心蛋煮好「一撥殼全是坑洞」！內行揭原因：老闆也說過
雞蛋料理方式非常多種，近年來日式做法「溏心蛋」也逐漸在台灣流行。不過就有網友起鍋後，蛋殼難撥到讓「蛋白坑坑洞洞」，畫面曝光後立刻有內行人解釋原因：「賣蛋的老闆都會提醒」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 23:23:13
原PO在臉書《家常菜》社團中發文提到，自己第一次做「溏心蛋」，起鍋後打算要剝殼，沒想到卻超難撥，最後蛋體變得坑坑疤疤的，讓他忍不住發問「有沒有高手可以指點迷津啊？」
畫面曝光後立刻有不少內行人解答「蛋要用放了幾天的，比較不會這樣，賣蛋的老板有說過」、「蛋買回來放5~7天再煮！煮好撈出來泡冷水泡到完全冷卻後再剝」、「蛋太新鮮，用放一個星期的就不會了」、「買到的可能是新蛋，比較難撥」、「新鮮的都這樣~要放幾天才煮」、「蛋太新鮮了...剝到這個真的會想全部都丟垃圾桶」。
另外也有其他人補充其他「溏心蛋」處理重點，「煮好撈出來泡冷水泡到完全冷卻後再剝」、「煮完後拿出後放裝了冷水的容器裡，直接放冰箱。我的蛋都很新鮮，也沒有這個問題，重點是要冰冰箱」、「之前也有同樣的問題，結果有人建議煮蛋時水裡面要放鹽巴，果然撥蛋殼就沒有沾黏問題」、「水開後加點醋和鹽巴，起鍋後要馬上放在冰水上泡一會兒才剝蛋殼」。（編輯：潘毅）