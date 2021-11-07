好市多小熊「背心為何分藍、紅」？真實原因驚人：長知識
知名美式賣場「好市多」因價格優惠且商品多樣，而深受不少國人喜愛，近期好市多還推出新活動，民眾只要在攤位現場註冊線上會員，並出示註冊成功畫面給員工檢查，即可獲得一隻限量小熊。消息一出，隨即引發許多顧客熱議，其中就有女網友意外知曉小熊背心為何分藍、紅的原因，而引起眾人驚呼「長知識了！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 14:08:25
《NOWnews今日新聞》曾報導《只送不賣！「好市多小熊」領取方式曝 網嗨：還送200元》，有網友發現近日好市多推出新活動，民眾只要在攤位現場註冊好市多線上會員，並且出示註冊成功畫面給工作人員檢查，即可得到一隻好市多限量小熊。消息曝光後，隨即引發許多資深會員哀號，「舊會員哭倒打滾ing…」、「舊會員都沒有，自動去下載的都是笨蛋」、「舊會員什麼都沒有連購物袋也沒拿到」。
對此，就有一名女網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上指出，自己一直不解為何好市多贈送的小熊，背心會分藍、紅兩色，直到近日終於解惑，「原來…藍色、紅色背心是不同職位的呀！剛剛熱心小姐姐解惑我的好奇心！」
貼文一出，也引發眾人討論，「藍色職位高點」、「藍色是主管級，紅色是現場和辛苦的收銀」、「藍色是主任紅色一般員工」、「昨天兒子選了個藍色背心的」、「長知識了欸」，甚至有網友開玩笑表示「不穿才是最大，經理級以上都不穿」。
事實上，先前有網友在「Costco好市多-賣場經驗討論區」網站解釋，收銀台附近會看到3種服務員，一種是沒穿背心的收銀員，負責控制收銀台及結帳；第二種為「紅背心」的助理員，主要幫忙會員將商品放上輸送帶、將結完帳的商品放進推車、提供紙箱等服務；第三種為「藍背心」的收銀現場控班主任，有任何購物上的問題都可以請教他們。（編輯：陳雅雲）