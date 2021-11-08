買生雞腿一隻100！主婦愣「根本搶劫」 內行一看：不貴
市場的食材新鮮又便宜，是許多家庭煮飯的購物首選！不過沒有明確標價的市場，則很容易意外買到「天價」。近日，一名主婦就在傳統市場，買到一隻100元的生雞腿，讓她傻眼難道是「鑲金的」?
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 10:26:45
根據原PO於《家常菜》發文表示，早上到市場買要煮便當的材料時，跟老闆娘說要買三隻棒棒腿，不料最後竟然被收了300元，讓她傻眼直呼被搶劫，雖然自己平常都會詢問價格，但想說棒棒腿不會多貴，才直接跟老闆購買，沒想到一隻約6公分長的棒棒腿，居然要價100元。
貼文一出，引來許多內行人解釋，「仿土雞差不多這個價錢，吃了就知道」、「仿土雞的雞腿這樣一隻100算正常噢」、「仿土雞貴正常，但吃起來確實好吃很多」、「這個是肉質比較好的，不是平常在大賣場買的那種品質，$300其實是很便宜了」、「這個是仿土公雞的腿，其實不貴」。
但也有不少網友認為真的太貴，「真的是太貴了 下次要問一斤怎賣比較快」、「我覺得傳統市場都看人在喊價，我都盡量找有標示的」、「太貴了啦！以後記的要先問價錢再買」、「下次多嘴問一下價錢，就可以買的合理！」。（編輯：鍾怡婷）