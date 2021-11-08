女友撒嬌立冬想進補！男扛「這袋」炸五彩 婆媽嚇壞了
立冬才剛過，今（7）日北部氣溫就直線下滑，一名網友在網路上表示，她和男友說想進補一下，沒想到對方竟拿一大袋她最愛的雞佛回家，且還有各種顏色，煮完成品超繽紛，嚇傻不少網友：「哇！竟然有這麼多種顏色的佛仔，我沒看過耶。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 12:29:12
該名網友昨日在臉書「家常菜」中貼文，她表示雖然天氣很熱，但立冬當天還是想要進補一下，便交代了男友，沒想到男友知道原PO愛吃雞佛，竟帶回一大袋各種不同顏色的雞佛，有白色、黃色還有黑色，整鍋煮完畫面相當壯觀。
貼文一出，網友們也驚呆直呼，「哇～竟然有這麼多種顏色的佛仔，我沒看過耶」、「顏色好繽紛」、「這是彩色芋圓嗎」、「世界各國佛仔」、「傳說的五彩雞佛」、「五顏六色，什麼種都有」、「黑色最補」、「太補了吧！我不敢這樣吃」、「這些價格不菲」、「很少看到黃色的」、「不知道有這麼多種顏色，長知識了」。
另外，還有許多人邪笑歪樓，「免睡了」、「其實妳男友是想為自己補一下」、「吃這麼多是明年夏天想生獅子座虎寶寶的節奏嗎」、「等等，是補他還是補妳」、「哦晚上幸福了」、「好多顔色，吃完後應該好多花樣」、「好補，吃完大戰三百回」。（編輯：賴禹妡）