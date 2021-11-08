牛排+buffet為何不能打包主餐？她愣：吃不完 真相曝光
牛排有許多種料理方式，其特有的迷人香氣，能夠依照客製化做出的豐富口感，讓許多民眾愛不釋手，而除了有高價的牛排館以外，相對中價位的牛排館有些也有附設自助吧！讓民眾享用牛肉同時，也能爽吃其他食材。不過，近日就有網友討論「為何牛排館的主餐不能打包？」貼文引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 14:51:47
原PO在臉書社團「台灣大胃王buffet吃到飽情報站」貼文指出「最近去吃牛排館有自助吧那種，一到現場就是狂吃一輪自助吧，結果主餐上來的時候，只吃了三分之一就吃不下了，但後來還是有吃甜點、水果等等，想說結束後跟店員說這塊肉我要包回去」。
「結果跟店員詢問之後，才知道原來不能打包主餐！但心裡很納悶，為什麼吃不完不能打包？這不是我花錢買的牛排嗎....？」貼文一出，網友紛紛熱議「覺得不能打包超怪，明明就自己花錢的」、「我也是覺得應該要可以打包」、「不打包還不是進廚餘桶，真浪費」。
不過，也有內行人指出「鑽漏洞的人太多，想花錢吃兩餐，把牛排包回去，然後爽吃沙拉吧」、「食安問題跟愛貪小便宜的奧客」、「那肉從煎出來到讓你帶回家甚至隔天才吃，吃出問題店家還要負責，乾脆不要開放外帶」、「說開吃到飽還怕別人吃的，先問問你自己，賠錢生意誰要做？」、「buffet+牛排就四百多而已，有些人就存心愛鑽漏洞，才會不能打包」。
而對於此事，以牛排+自助吧知名店家「我家牛排」也曾在官網表示，排餐及沙拉吧都是僅限店內食用，所有食物禁止打包，因肉品及海鮮在16~52℃環境中擱置1至3小時，將會使微生物迅速生長，恐造成身體不適而不能食用，為維護食品安全及您的健康故禁止打包，感謝您的配合。（編輯：張嘉哲）