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冬天「CP值最高料理」是哪道？網一面倒喊它：爽吃10年了

▲寒冷的冬天即將到來，就有女網友好奇詢問「薑母鴨、羊肉爐跟麻油雞，三個進補鍋物中，大家最喜歡哪個呢？」而引起老饕們討論。（示意圖／NOWnews資料照）
▲寒冷的冬天即將到來，就有女網友好奇詢問「薑母鴨、羊肉爐跟麻油雞，三個進補鍋物中，大家最喜歡哪個呢？」而引起老饕們討論。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-08 17:19:33

全台氣溫逐漸下滑，不少人趁著天冷時都想來一份暖呼呼的鍋物，以此讓身心感到暖和。對此，就有女網友點出冬天最夯的3大料理「薑母鴨、羊肉爐和麻油雞」，好奇詢問「三個進補鍋物中，大家最喜歡哪個呢？」而引來老饕們曝光心目中的第一名。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，指出最近氣溫開始驟降，開始有入冬的感覺了，而她認為在冬天冷冽的環境下，三五好友圍著爐火，「在迷濛的蒸氣中來點燙到心裡頭的進補鍋物，無非是人生一大樂趣。」而說到進補鍋物，她便點名薑母鴨、羊肉爐跟麻油雞3大料理，好奇詢問「不知道，這三個進補鍋物中，大家最喜歡哪個呢？」

她緊接著分享，自身最喜愛的則是羊肉爐，「不論是清燉、藥膳、紅燒或是蔬菜湯頭，羊排骨、羊大骨或是羊肉片，實在是很難抗拒羊肉爐的美味。配上腐乳跟辣椒，來杯穀類烈酒，真是一絕。」

▲女網友好奇詢問「薑母鴨、羊肉爐跟麻油雞，三個進補鍋物中，大家最喜歡哪個呢？」（圖／翻攝PTT）
▲女網友好奇詢問「薑母鴨、羊肉爐跟麻油雞，三個進補鍋物中，大家最喜歡哪個呢？」（圖／翻攝PTT）
貼文一出，老饕們反而紛紛大推薑母鴨，直言「薑母鴨的醬最讚」、「薑母鴨吧！相對沒那麼燥」、「最通俗的，應該會是薑母鴨～想到就想搭個麵線」、「麻油雞在家裡吃，薑母鴨和朋友吃」、「薑母鴨一生推」。

不過留言中「羊肉爐」和「麻油雞」仍有支持者推薦，「麻油雞，我也愛三和夜市的麻油雞」、「三重的麻油雞，斷斷續續吃了十幾年了，好吃」、「羊肉爐比較特別」、「我喜歡羊肉爐」、「羊肉爐＞薑母鴨＞麻油雞；麻油雞我也愛，但平常就會吃的到，自己煮也簡單，所以不會特別首選」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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