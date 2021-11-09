為何小火鍋店「煮好才端上桌」？暗黑內幕曝：不然怎回本
台灣人一年四季愛吃鍋，近日隨著氣溫逐漸下降，不少人和親友相約一同享用熱呼呼的鍋物。不過，就有網友發現平價小火鍋店，常常會在後場先將火鍋煮熟後，才端上桌給客人享用，讓他不解「為什麼便宜小火鍋都幫忙煮好？」而引發行家揭開背後心機。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 17:44:44
原PO於PTT八卦板上指出，發現不少平價小火鍋都會在廚房煮好，完成後才會端上桌給客人配飯吃，「200以上的就會有菜盤跟肉盤，為什麼會有這種差別呢？吃哪種才專業？」
問題曝光後，隨即引發眾人討論，「省成本」、「沒有啊！我這邊都沒煮要自己煮」、「付那麼少錢怕你浪費瓦斯吧哈哈哈」、「料順便偷斤減兩，煮熟少了什麼也看不出來」、「分開來都是火鍋料肉兩片能看嗎」。
其中就有行家指出，店家先幫忙烹飪好後，節省了顧客等待食材煮熟的時間，也讓顧客用餐時數縮短，以此增加翻桌率，「翻桌率啊！便宜鍋還讓你慢慢煮？」、「翻桌率啊，你在那邊慢慢煮怎麼回本」、「沒空幫你洗這麼多碗盤，一鍋塞好塞滿」、「大火幫你煮好，你快點吃完快滾，不然在你桌上慢慢煮熟加熱，你會吃很久」。（編輯：陳雅雲）