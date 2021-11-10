魚肉見「1根黑條」吐爆！她愣：這什麼 結局卻全場沉默
「這啥東西？藏在魚身裡害我不敢繼續吃！」近日一名網友在網路上表示，她吃魚時突然發現裡頭有一個物體，不像是魚的內臟，令她感到相當噁心，貼文一出，有網友立即指出那是漁業用繩子，也有網友感慨嘆：「海洋垃圾終究回到人類自己身上。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 13:50:37
該名網友昨（9）日在臉書「爆怨2公社」貼文，她表示買了一片大魚切片的魚片，煎好後加水煮麵線，沒想到吃到一半竟發現有一根東西埋在魚肉裡，那根異物不像是魚的內臟，讓她看了嚇到不敢吃，也因為感到害怕而拉肚子，忍不住直呼：「超噁心的！」
貼文一出，網友紛紛留言，「應該是綁魚的繩子喔」、「這個是繩子，這一類的大型魚或深海魚在捕撈後急速冷凍前都會在魚體上戳洞穿繩，方便冷凍後的後續搬運作業，那是漁販粗心沒處理好，基本上那是沒什麼大礙的東西」、「托大尾魚的身子，本該處理起來在切片的，結果沒處理就切片就會吃到」。
不過，也有網友感慨反思，「海洋垃圾終究回到人類自己身上」、「這魚生前受苦了」、「這隻魚生前經歷了什麼」、「海洋生態浩劫」、「當年這隻魚可能被漁具弄傷，傷口癒合後把繩子留在體內」、「人把垃圾往海裡丟，魚把垃圾吃下去，之後人又把魚連帶垃圾吃下去」。（編輯：賴禹妡）