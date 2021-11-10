天冷叫麥當勞外送！客想給小費卻被婉拒 常客揭「原因」
近期氣溫變低，不少民眾懶得出門也會選擇使用外送服務。有網友點了麥當勞外送，因為天冷打算把找零當作小費給外送員，沒想到對方卻婉拒了，讓他相當困惑「有錢卻不拿？」隨即就有常客揭露背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 17:10:06
原PO在臉書《爆廢公社》上講述整起遭遇「今天放假想說叫個麥當勞歡樂送，點了282塊的餐點，又想到今天天氣有點冷，跑外送也很累，決定拿300元跟外送員說不用找了」。
沒想到外送員抵達時，卻婉拒小費「不行，我們還是要找給你」；原PO仍堅持「就不用啊你們外送這麼辛苦」，但外送員還是把找零塞回客人手上，讓原PO只好口頭感謝對方。
但事後原PO也開始疑惑「第一次遇到完全不要小費，請問有在跑外送的朋友，客人給小費，你會拒絕嗎？」
過程曝光後，也立刻有常客跳出解答「拿小費被抓包他們就倒霉了，天曉得客人給了小費，事後反悔就這樣被客訴」、「我也遇過不收的，說規定不行」、「可以做、不能說吧，當然也有可能怕被弄」、「麥當勞的不能收，這是規定」、「因為是規定不能收小費，他可能擔心你是神秘客」、「麥當勞員工被客訴是很慘的，寧願不收也不希望收了被反咬，不過可以要外送員編號或名字，再打去他們店美言兩句」。（編輯：潘毅）