迴轉壽司「暗黑秘密」曝光！老饕秒懂：老闆笑得有多開心
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，即便在疫情期間不能前往日本旅遊，也讓人感覺到在地美食的美味。而就有網友分享自己去吃迴轉壽司，結果其帳單意外引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 08:44:16
原PO在PTT貼文指出「昨天人在迴轉壽司店附近，手機又有APP可以查詢，剛好又不用排隊就進去吃了，總共吃了19盤+1盤天婦羅+1杯可樂，花了1060，以前跟女友來吃，兩個人也差不多吃這樣而已，怎麼現在自己一個人就吃到這樣，花一千塊吃壽司是不是很勇？」
貼文一出，網友紛紛傻眼「我看你不是很懂喔....花一千吃迴轉壽司」、「這種價位吃buffet就好了啊」、「為什麼會有人花一千元吃迴轉壽司....」、「很盤==，再加一點就能吃好料了」、「勇不勇我不知道，但盤肯定是認可的」、「不用加錢都能去吃buffet了....迴轉壽司這樣吃，老闆真的笑得很開心」。
事實上，NOWnews先前也曾報導過「為何台灣沒有『迴轉壽司』吃到飽？老饕抖出原因：尷尬死」，內容提到多數人認為台灣沒有迴轉壽司吃到飽的原因在於「價格平衡」問題，如果訂太低價，雖然吸引客人，但也會賠錢；價格訂太高，不少人倒不如轉去吃buffet，不僅能吃壽司還能吃額外超多食材，比較划算，但該位顧客花了buffet的價格僅吃到壽司，讓人感覺CP值過低，引發掀起話題。（編輯：張嘉哲）