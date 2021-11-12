越南料理狂開「哪道菜好吃」？老饕激推4道：一試就愛上
台灣有許多道地小吃，近年來也有不少外國美食紛紛進駐台灣，對此，就有網友發現路上愈來愈多「越南料理店」，讓沒吃過的他相當好奇，不禁發問「哪道好吃」，貼文一出，內行狂推2道，直呼「一試就愛上」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 10:00:21
該名網友在PTT以「板上有喜歡越南料理的人嗎？」為題發文，表示民以食為天，隨著來台工作的越南人日增，越南小吃店也成了常見的異國料理。
原PO接著說，而越南料理最有名的當屬「越南河粉」，但他有好幾次想吃看看，後來都打消念頭，不知哪一道最好吃，因此他也好奇在文末發問「板上有喜歡越南料理的人嗎？或是有推薦什麼評價不錯的店家嗎」？
貼文一出，「生牛肉河粉」、「春捲」、「法國麵包」和「越南咖啡」受到最多網友推薦，「生牛肉湯河粉加檸檬」、「春捲超好吃，包米線和蝦子那種」、「越南春捲很清爽又符合健康飲食的組成」、「每星期都會吃一次河粉」、「海鮮春捲、牛肉麵」、「法國麵包跟炒飯超讚」、「生（炸）春捲、煉乳咖啡和鮮牛肉河粉」、「越南咖啡必喝」、「第一次吃法國麵包就愛上了」、「法國麵包和春捲好吃」。
不過，其他網友也表示，「越南肉粽真的驚為天人」、「越南烤肉飯、越南酸子蝦、涼拌海產」、「我喜歡木瓜絲」、「我喜歡鴨仔蛋」、「越南咖哩不錯」。（編輯：郭佩蓉）