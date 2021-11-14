吃鍋湯頭挑啥最讚？老饕喊「2王者」：冬天喝最幸福！
近日連日低溫，路上行人皆開始穿起厚重大衣，熱騰騰的火鍋便成為團聚、暖身的好選擇。就有名網友分享自己最喜歡的湯頭，也詢問了大家的喜好，老饕們熱烈回應，紛紛推薦2款湯底，皆是濃郁辛香的冬日必點。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 13:00:00
原PO於PTT上以「天氣冷吃小火鍋大家喜歡點什麼湯頭？」為題發文，說明近期北部溫度從二十幾度直落到十幾度，涼颼颼的天氣讓他時刻都想吃小火鍋，並分享了自己最愛的湯頭是台式風味，例如排骨酥湯和花雕雞，也好奇詢問大家「吃小火鍋會特別挑湯頭嗎？ 還是都是基本昆布湯呢？」
從網友的留言整理下來，大眾最喜歡的湯頭口味是牛奶鍋、麻辣鍋，「肉多多的爆炒麻辣鍋很合我的口味，爆炒起來又香，爽啦」、「永遠牛奶，偶爾麻辣」、「一般喜歡吃辣的都會選泡菜或麻辣口味吧」、「我喜歡牛奶湯頭，冬天喝點濃郁感的，溫暖」。
老饕們也分享其他口味「我喜歡石頭火鍋湯頭」、「12mini孜然」、「番茄第一」、「麻辣、咖哩、藥膳都不錯」、「有泡菜的話我都選泡菜湯頭」、「芋頭啦，滿滿芋頭直接加爆」、「柴魚昆布湯+1 有時候想吃清淡點，會點這個」 。 （編輯：李惠婷）