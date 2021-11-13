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炒飯見到啥配料最不爽？全場秒喊「3字」氣瘋：整碗毀掉

▲炒飯可說是一道能快速完成的懶人料理。（示意圖／取自pixabay）
▲炒飯可說是一道能快速完成的懶人料理。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 13:23:40

炒飯可說是懶人必學的料理之一，只要將食材、蛋及飯加入鍋內炒香就完成了，不過，近日就有網友好奇，有哪些食材是不適合加入炒飯內的呢？貼文一出，全場立即點名人人喊打的「三色豆」：「有三色豆就拒吃」、「三色豆，看了胃口少一半」。 

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該名網友昨（12）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示炒飯中常常會加入告種食材，不過卻有幾種食物加進炒飯中會毀掉整碗味道，因此好奇問：「你們覺得一道炒飯，最不該放的是什麼配料？」 

▲原PO好奇「賣炒飯是不是利潤很低」。（圖／記者 郭佩蓉 攝）
▲有網友好奇，炒飯加入什麼配料是最不適合的？貼文曝光後立即引起熱烈討論。（示意圖，非當事照／記者郭佩蓉攝）
貼文一出，網友紛紛留言，「芋頭必需死」、「黑木耳」、「紅蘿蔔、玉米粒」、「紅蘿蔔、綠色豆子、高麗菜，這些都不該放」、「蒜頭！味道有夠噁」、「青椒，整個飯與蛋臭掉」、「香腸丁，吃起來口感非常不搭」、「紅蘿蔔啊，而且是那種很碎的那種，超難挑」、「蝦米小魚乾，整個毀掉」。 

不過，最多人點名的當然還是「三色豆」，「三色豆不該出現在炒飯裡」、「三色豆，太可怕」、「三色豆是惡魔的食物」、「三色豆沒有之一」、「邪惡的三色豆」、「三色豆必須死」、「三色豆，看了胃口少一半」、「有三色豆就拒吃」、「三色豆！唯一死刑」、「三色豆，真心無法」。（編輯：賴禹妡） 

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