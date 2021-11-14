秋葵只會水煮？主婦曝「創意吃法」 眾驚艷：發現新世界
秋葵是一種富含營養的蔬菜，不僅富含蛋白質，熱量也不高，是許多人喜愛的健康蔬菜之一，而多數民眾的烹調方式，不外乎就是直接水煮秋葵，再輕鬆沾個醬油就能入口。不過有一名女網友表示每次都用水煮的方式也會吃到膩，因此發揮創意添加「這一物」，網友看了全驚呼根本發現新大陸！
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 16:57:50
該名網友在臉書社團《廚藝公社》當中提到，「秋葵，老是水燙也會膩，換個方式唄…」，只見她將秋葵從中間剖開，加入「鮪魚罐頭」，再放進烤箱烤8到10分鐘，讓秋葵中間的黏滑汁液吸附鮪魚的滿滿的香氣，並且表示「不用調味，就很好吃！」。
網友看了這極富創意的秋葵料理方式，都忍不住表示：「太酷了還有這種吃法！」、「酷耶，第一次看到」、「秋葵鑲肉，有創意喔」、「好特別喔，下次來試試看」、「很不錯的點子」、「要來點沒奶滋」、「有創意，謝謝分享」。
另外也有網友提出自己的料理方法，「不知道怎麼變花樣的，我都建議用鹹蛋黃做成金沙去炒」、「我是塞稍微調味的豬肉泥，然後放著跟白飯一起蒸。飯好，就熟了」、「水煮用壽司用豆皮捲起來好吃」、「切片煎蛋」。（編輯：陳珮瑜）